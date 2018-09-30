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В ГУО «УПК ясли-сад-начальная школа №6 г.Бреста» прошла осенняя ярмарка – «Берасцейскі кірмаш»

01.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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29 сентября 2018 года традиционно в ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-начальная школа №6 г.Бреста» прошла осенняя ярмарка – «Берасцейскі кірмаш», в которой приняли участие педагоги, учащиеся 1-4 классов и их родители. В этом году размах торжества заставил удивиться самих участников! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59298.php

В ГУО «УПК ясли-сад-начальная школа №6 г.Бреста» прошла осенняя ярмарка – «Берасцейскі кірмаш»

Торжественная часть праздника началась с выступления «зазывал», которые громко и весело зазывали не проходить мимо ярмарки, приветствовали гостей своими стихами, песнями и танцами. Далее учащиеся проходили спортивные станции, зарабатывая своим умом, ловкостью и сообразительностью «Бересты» - ярморочные деньги. Дети были восторженны происходящим, ведь нет для них ничего лучше совместного активного времяпрепровождения с семьёй и друзьями! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59298.php

В ГУО «УПК ясли-сад-начальная школа №6 г.Бреста» прошла осенняя ярмарка – «Берасцейскі кірмаш»

По окончанию спортивного состязания - началась долгожданная торговля. На выбор покупателей был представлен огромный ассортимент товаров: фрукты и овощи, сладости и выпечка, горячие бутерброды и теплые напитки. Каждый класс постарался как можно ярче и оригинальнее оформить свое «торговое» место, заранее тщательно продумав тематику своего стола. В этот день никто не ушел без вкусных, ароматных покупок! 
Старания родителей не остались не замеченными: каждый стол стал лучшим в какой-либо номинации. Конечно же, в каждой параллели были определены «ГРАН-ПРИ»! 

Коллектив педагогов и родителей учебно-педагогического комплекса как большая и дружная семья любят проводить время вместе. 

 
Теги: Брест
 
 
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29 сентября 2018 года традиционно в ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-начальная школа №6 г.Бреста» прошла осенняя ярмарка – «Берасцейскі кірмаш», в...
 
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