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Как строят тоннель под Кобринским мостом в Бресте

01.10.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Многие моменты строительства Кобринского моста происходят ночью, когда горожане спят. Причина — троллейбусное движение, которое днём не отключишь. Так было и в ночь с пятницы на субботу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59297.php

Как строят тоннель под Кобринским мостом в Бресте

Автор фото: Валерий ЦАПКОВ

Если быть точным, то работы начались уже 29 сентября, в два часа ночи, когда последние троллейбусы прошли свои маршруты. Специалисты троллейбусного парка обесточили контактные провода, тянувшиеся через мост, и к южной стороне строительства подъехал автокран. Его стрела длиннее проводов, поэтому такая предосторожность была необходима.

Местом работ было самое узкое место нынешнего моста — где под ним пройдёт пешеходный тоннель. Первая его часть уже построена, дальше проложить не позволяла всё та же безопасность: старый мост должен был действовать. Как только его закрыли, начались работы по строительству, а именно срыли часть насыпи старого путепровода и уложили фундамент для будущего прохода. На словах это просто и коротко, но на самом деле это цепь необходимых последовательных действий.

И вот при свете прожекторов стрела крана подняла первый 12-тонный прямоугольный блок и перенесла впритык к уже построенному участку. Делает эти железобетонные конструкции предприятие в Фаниполе, единственное в своём роде в Беларуси. Рабочие «Брестжилстроя» аккуратно пристыковали блок, их спецодежда с отражающими элементами хорошо была видна в свете прожекторов. Как пояснил прораб Денис Гладкий, нужно было к началу открытия троллейбусного движения уложить блоки на безопасное расстояние от контактных проводов. И это сделали: когда первые троллейбусы пошли в утренних сумерках через мост, сонные пассажиры вряд ли заметили какие-то изменения.

Сейчас под путепроводом уже можно пройтись — это удобно для рабочих, которым приходится бывать на разных сторонах строительства. А дальше на блоки ляжет гидроизоляция, затем достроят третью полосу движения. В понедельник утром уже было видно, что ДСТ-4 вовсю срывает старый мост. Старое покрытие уже содрано, его раздробят и используют как инертный материал для будущих покрытий.

 
 
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Многие моменты строительства Кобринского моста происходят ночью, когда горожане спят. Причина — троллейбусное движение, которое днём не отключишь. Так было и в...
 
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