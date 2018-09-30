Об этом было доложено на очередном заседании Смолевичского райисполкома, на котором рассматривался вопрос «О готовности народно-хозяйственного комплекса Смолевичского района к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов».

Как сообщил заместитель председателя Смолевичского районного исполнительного комитета Николай Григорьевич Парамонов, в рамках подготовки к отопительному сезону необходимо было получить 187 паспортов готовности потребителей тепловой энергии, 137 паспортов готовности теплоисточников. За малым исключением, на день заседания исполкома, все подписано.

В районе проводится постоянная работа по выполнению программы энергосбережения и выполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь №3 от 14 июля 2007 года.

На балансе КУП «Смолевичское ЖКХ» находится 369 жилых домов, на техническом обслуживании — 61 жилой дом. Для подготовки жилых домов к отопительному периоду проведена значительная работа там, где это было необходимо. Например, проведен текущий ремонт жилых домов в деревне Пекалин по улице Ленина. Произведен ремонт 36 балконов, 34 подъездов, ремонт цоколей и прочее. Закрыты подвальные помещения, тепловые пункты, подсобные помещения, выходы на технические этажи и крыши.

В 333 домах осуществлен профилактический ремонт инженерных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, отремонтировано 4 бойлера.

Котельные, состоящие на балансе КУП «Смолевчиское ЖКХ», к отопительному периоду тоже готовы. К зимнему периоду подготовлены 23 единицы техники.

Готовы к зиме и дорожники: заготовлены песчано-соляные смеси, песок, подготовлена необходимая техника.

На заседании райисполкома были утверждены мероприятия по завершению подготовки объектов народно-хозяйственного комплекса района к осенне-зимнему периоду. Ну что ж, зима примет экзамен. Да и в своем решении райисполком поручил заместителям председателя райисполкома по курируемым отраслям, руководству КУП «Смолевичское ЖКХ» обеспечить качественное теплоснабжение объектов жизнеобеспечения социальной сферы и жилищного фонда. Критерием оценки качества работы будет считаться отсутствие коллективных и повторных обращений граждан по указанным вопросам.

Подготовила М.МЕРКУЛЬ