Опытные педагоги вырастают из молодых

В том огромном государстве, которое именуется «Профессия», молодым пока выдан только «вид на жительство», а полноправными гражданами — как говорится, с паспортами и постоянной окончательной пропиской в образовании — они станут лишь тогда, когда пройдут стадию проб и возможных ошибок и освоят многосторонний опыт обучения и воспитания, — писал директор одной из школ г. Бреста Евгений Григорьев.

И он, несомненно, прав. На Смолевиччине проводится системная работа с дебютантами педагогического дела. И начинается она со встреч молодых специалистов с руководством района и управления по образованию, спорту и туризму.

Во вторник, 25 сентября, в управлении по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома состоялась именно такая встреча.





В открытой, дружеской атмосфере педагоги пообщались с начальником управления Илоной Юрьевной Достанко, председателем райкома профсоюза работников образования и науки Ларисой Всеволодовной Лапутько, главным бухгалтером управления Светланой Ростиславовной Гриневецкой, заведующим учебно-методическим кабинетом Оксаной Анатольевной Пиляк, главным специалистом по кадрам Сергеем Борисовичем Ляховичем. Встречу посетил также заместитель председателя Смолевичского РИК Игорь Ильич Кузнецов.

Безусловно, такие встречи нужны и важны. Они затрагивают вопросы, с которыми сталкиваются молодые специалисты, приходя на первое в жизни место работы, помогают в их решении, дают молодежи возможность пообщаться между собой, а также больше узнать о системе образования и районе, в котором предстоит работать, ведь многие молодые педагоги приехали на Смолевиччину издалека. Кто-то — из Могилевской области, кто-то — из Витебской, много молодежи приехало из Брестской области.

Проблем, волнующих молодых, не так много, но от этого они не становятся менее значимыми. Актуальным всегда является вопрос обеспечения жильем, вопросы, касающиеся заработной платы, надбавок и выплат, полагающихся молодым по закону, вопросам профессионального становления и возможности службы в резерве (вопрос актуален для педагогов-мужчин).





Надо сказать, в районе в целом и в управлении по образованию, спорту и туризму в частности ко всем этим вопросам подходят ответственно. Четкая и ясная информация главного бухгалтера, которая рассказала специалистам о том, какие денежные выплаты и в каком размере им полагаются, а также как будут проходить выплаты, и когда же молодежь получит первую «полную» зарплату» расставила все точки над «i». Понятно, что у педагогов сельских школы она несколько выше, — это просили учесть.

Лариса Всеволодовна Лапутько, стоящая на страже интересов педагогической общественности, дополнила бухгалтера и рассказала о плюсах заключения контракта, о том, что может дать и дает профсоюз, а также назвала основные документы и законы, которыми молодые могут руководствоваться, будучи в новых для себя отношениях: работник — наниматель.

Все до мельчайших подробностей было объяснено. К тому же, все руководители оставили номера телефонов, обещая ответить на интересующие вопросы с глазу на глаз. Не обошлось и без добрых слов напутствия и приветствия, слов поздравлений. Каждый из президиума поздравил молодых, пожелав им успехов на учительском пути, быть смелыми, открытыми, целеустремленными.

— Хотелось бы пожелать вам не разочароваться в профессии, — обратилась к молодежи Илона Юрьевна Достанко, — и помнить: для того, чтобы стать педагогом, не достаточно просто прийти в школу и вести уроки. Это долгое и сложное движение к цели. Можно разочароваться в профессии и найти более спокойную и престижную работу, но если ты понял, что это твое, несмотря на трудности, дошел до конца, наградой будет не только чувство морального удовлетворения, но и любовь и уважение учеников, признание коллег и радость от того, что ты нашел свое место в жизни, что положил свой кирпичик в основание храма детской души, получив право называться учителем. Поэтому если выбрали это дело, то идите до конца. Идите уверенно, четко и только вперед!

Игорь Ильич Кузнецов рассказал молодежи о районе и городе, о его инфраструктуре и отметил, что работать в Смолевичах — хорошее начало трудовой биографии. У города прекрасное расположение и масса перспектив. А также пожелал молодым людям уверенности в собственных силах и знаниях, а также выразил надежду, что молодые педагоги, прибывшие в район, останутся здесь жить и работать.

Не обошлось и без церемонии знакомства. Девушки и юноши узнали друг друга чуточку ближе. Каждый рассказал немного о себе: в какую школу пришел работать, где учился, какой нагрузкой обеспечен, каковы условия проживания, удобно ли добираться до места работы, как встретили в коллективе и т.д.

Первый месяц работы, можно сказать, за плечами, а потому и встречу было решено провести именно сейчас, в конце сентября, чтобы молодежь имела возможность оценить обстановку и смогла рассказать о том, с какими трудностями пришлось столкнуться.

Оксана Анатольевна Пиляк рассказала об учебно-методическом кабинете, о помощи, которую можно получить у опытных специалистов управления, а также о школе молодого специалиста, которая работает при управлении образования, спорта и туризма. В рамках работы школы молодым специалистам предстоят регулярные интересные встречи, на которых они смогут поделиться своими идеями и полученным опытом.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.