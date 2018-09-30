2 октября с 11.00 до 12.30 по телефону 23-83-93 в г. Гомеле «горячую линию» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы с жителями Гомельской области проведет Комитет государственного контроля Гомельской области.
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2 октября «горячую линию» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы проведет КГК
01.10.2018 — Разное | Газета Авангард
2 октября с 11.00 до 12.30 по телефону 23-83-93 в г. Гомеле «горячую линию» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы с жителями Гомельской области проведет Комитет государственного контроля Гомельской области.
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2 октября с 11.00 до 12.30 по телефону 23-83-93 в г. Гомеле «горячую линию» по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы с жителями Гомельской области...
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