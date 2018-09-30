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"Счастлива и благодарна всем". В Киеве после скандала выбрали новую "Мисс Украина - 2018"

01.10.2018 12:34 — Разное | Tut.by  
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В Киеве после скандала выбрали новую «Мисс Украина — 2018». Ей стала 19-летняя Леонила Гузь, парикмахер из Херсонской области, об этом организаторы сообщили на официальной странице конкурса в Facebook.


Фото: с официальной страницы конкурса «Мисс Украина — 2018» в facebook

Напоминаем, что Вероника Дидусенко, которая получила корону в ходе конкурса, при заполнении анкеты указала неверные данные: согласно условиям «Мисс Украина — 2018» победительница должна быть незамужней девушкой и без детей, но Дидусенко скрыла факт наличия у нее ребенка, а в прошлом — замужества. Организационный комитет дисквалифицировал ее и снова собрал жюри для переизбрания королевы красоты.

Новое имя «Мисс Украина — 2018» было обнародовано в ночь с воскресенья на понедельник в телетрансляции финала на канале «1+1». Сам момент передачи короны из шоу был вырезан.

— Моя победа говорит о том, что никогда не переставайте верить в себя, — так прокомментировала победу Леонила Гузь в своем аккаунте в инстаграме. Также она добавила, что «счастлива и благодарна всем».

Девушка представит Украину на конкурсе «Мисс мира — 2018», который состоится в декабре в Китае. От Беларуси за международный титул будет бороться минчанка Мария Василевич.

 
 
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В Киеве после скандала выбрали новую "Мисс Украина - 2018". Ею стала 19-летняя Леонила Гузь, парикмахер из Херсонской области
 
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