Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

1 октября в Швеции началась 117-я Нобелевская неделя. По традиции она стартовала с объявления имени лауреата в области физиологии и медицины.



Изображение: nobelprize.org

В этом году награда досталась Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) «за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции».

Джеймс Элисон изучал белок, который работает как «тормоз» для иммунной системы. Его работы посвящены «отключению» этого «тормоза». Это позволяет начать атаку иммунных клеток на опухоли. Свои идеи он развил в новом подходе к лечению пациентов.

Тасуку Хондзё обнаружил другой белок, тоже связанный с иммунными клетками. Методики терапии, основанные на его открытиях, оказались поразительно эффективными в борьбе с раком.

4 октября станут известны обладатели Нобелевской премии по физике, 5 октября — по химии, 7 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 10 октября — Нобелевской премии по экономике.

Награду в области литературы в этом году решили не вручать на фоне того, что число членов Шведской академии стало меньше и «во всем мире ослабло доверие». В ноябре 2017 года одного из членов организации обвинили в коррупции и домогательствах. В результате расследования три члена академии покинули ее ряды в знак протеста.

Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря (это день смерти Нобеля). Размер премии в 2017 году составил 9 миллионов шведских крон, немногим более миллиона долларов США.