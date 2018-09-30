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Кто поедет от Беларуси на "Оскар"? Комитет принял окончательное решение

01.10.2018 12:33 — Разное | Tut.by  
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Фильм режиссера Дарьи Жук «Хрусталь» будет представлять Беларусь на «Оскаре». Это окончательное решение оскаровского комитета нашей страны. Об этом TUT.BY сообщил председатель комитета Игорь Поршнев.


— Отсмотрев оба фильма, оскаровский комитет принял решение о том, что Беларусь на «Оскаре» будет представлять фильм «Хрусталь», — коротко прокомментировал решение оскаровского комитета его председатель Игорь Поршнев.

Напомним, в начале июля стало известно, что Беларусь впервые за 20 лет собирается выдвинуть фильм на «Оскар». Лента будет претендовать на награду в категории «Лучший иностранный фильм». После этой новости в Беларуси создали оскаровский комитет. Все это время речь шла только об одной картине — фильме «Хрусталь» Дарьи Жук. Однако в последний момент стало известно, что для просмотра оскаровским комитетом подали и другую картину — «Пес рыжий».

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Фильм режиссера Дарьи Жук "Хрусталь" будет представлять Беларусь на "Оскаре". Это окончательное решение оскаровского комитета нашей страны.
 
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