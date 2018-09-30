Зарплаты бюджетников и стипендии выросли в Беларуси с 1 октября

Как стало известно, тарифная ставка первого разряда для работников бюджетных организаций с 1 октября 2018 года увеличилась с 34 до 35,5 руб. или на 4,4%. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров №632. В предыдущий раз этот показатель менялся с 33 до 34 руб. с 1 марта 2018 года.

Напомним, тарифная ставка первого разряда – это норматив, от которого зависит оплата труда бюджетников. Тарифную ставку умножают на специальный коэффициент (он свой у каждого работника) и получают итоговый оклад. От него, в свою очередь, зависят премии и прочие выплаты.

Кроме того, от данного показателя зависит размер стипендий учащихся вузов, колледжей и ПТУ. Выплаты увеличились на несколько рублей в зависимости от учебного заведения.