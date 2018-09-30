Что это было? В Минске женщина выбежала на дорогу на красный и спровоцировала аварию

В Минске женщина спровоцировала аварию, побежав через дорогу на красный. Видео инцидента разместил на YouTube один из участников ДТП.

Происшествие случилось 30 сентября на Логойском тракте. Женщина внезапно выбежала на дорогу на красный и, уворачиваясь от автомобилей, устремилась на противоположный край.

Автор ролика рассказал, что ехал на Citroen во второй полосе. Заметив пешехода, резко перестроился в третий ряд, после чего в него врезался Renault. Сотрудники ГАИ признали виновным в ДТП водителя Citroen, так как он при перестроении не убедился в безопасности маневра.

Женщина с места аварии убежала.