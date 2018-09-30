В Пинском районе интереснейшим объектам историко-культурного наследия подарят вторую жизнь

Говоря на тему сохранения историко-культурного наследия, вспоминаешь изречение Николая Константиновича Рериха: «Культурные ценности украшают и возвышают всю жизнь от мала до велика. И потому деятельная забота о них должна быть проявлена всеми. Не устанем твердить, что, кроме государственного признания, нужно деятельное участие общественности».





На одном из последних заседании районного исполнительного комитета, где среди прочих рассматривался вопрос эффективности принимаемых мер по сохранению историко-культурного наследия на территории Пинского района, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмила Васильевна Головач рассказала не только об успехах в этом деле, но и о проблемных вопросах.