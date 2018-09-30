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Лучшие студенческие общежития Пинского района получат денежные вознаграждения
01.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие учебных заведений, входящих в профсоюз работников АПК и расположенных на территории Пинского района.
Оценивались условия в бытовых помещениях (душевые и комнаты приготовления пищи), комнат для подготовки к занятиям и проведения культурно-массовых мероприятий, помещений для проведения кружковой работы. Оценивался также ремонт и санитарное состояние, обеспечение мебелью комнат для проживания.
По результатам смотра-конкурса были определены победители:
Победителям будут перечислены денежные средства для улучшения материально-технической базы общежитий.
Екатерина АБРАМЧУК.
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> Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие учебных заведений, входящих в профсоюз работников АПК и расположенных на территории Пинского...
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