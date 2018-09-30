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Лучшие студенческие общежития Пинского района получат денежные вознаграждения

01.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее студенческое общежитие учебных заведений, входящих в профсоюз работников АПК и расположенных на территории Пинского района.

Лучшие студенческие общежития Пинского района получат денежные вознаграждения
Организатором конкурса выступил Пинский районный комитет профсоюза работников АПК. Как рассказали в райкоме, ежегодный смотр-конкурс проходил в сентябре, члены комиссии посетили общежития УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещева», УО «Пинский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж».

Оценивались условия в бытовых помещениях (душевые и комнаты приготовления пищи), комнат для подготовки к занятиям и проведения культурно-массовых мероприятий, помещений для проведения кружковой  работы. Оценивался также ремонт и санитарное состояние, обеспечение мебелью комнат для проживания.

По результатам смотра-конкурса были определены победители:

  • первое место – общежитие № 2 (д. Галево) УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж» (директор Н.И. Вакульчик, председатель профкома учащихся Р.Г. Муратов):
  • второе место – общежитие УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещева» (директор В.В. Притульчик, председатель профкома учащихся Т.А. Малыщик).

Победителям будут перечислены денежные средства для улучшения материально-технической базы общежитий.

Екатерина АБРАМЧУК.

 
 
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