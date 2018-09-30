Регуляторы России и Беларуси будут сообща бороться с хакерами

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Заключено соглашение о взаимодействии Нацбанка Беларуси и Центробанка России по вопросу противодействия компьютерным атакам.

Документ был подписан по итогам очередного заседания Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, которое прошло в Грозном.

Стороны договорились о формах и порядке сотрудничества в плане предупреждения, обнаружения и пресечения компьютерных атак.

Более подробно эти вопросы будут изложены в соответствующей Программе, которую сейчас разрабатывают центральные банки двух стран, сообщили в пресс-службе белорусского регулятора.