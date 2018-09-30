|
Регуляторы России и Беларуси будут сообща бороться с хакерами
01.10.2018 12:40 — Разное | Ежедневник
фото: nbrb.by
Заключено соглашение о взаимодействии Нацбанка Беларуси и Центробанка России по вопросу противодействия компьютерным атакам.
Документ был подписан по итогам очередного заседания Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, которое прошло в Грозном.
Стороны договорились о формах и порядке сотрудничества в плане предупреждения, обнаружения и пресечения компьютерных атак.
Более подробно эти вопросы будут изложены в соответствующей Программе, которую сейчас разрабатывают центральные банки двух стран, сообщили в пресс-службе белорусского регулятора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заключено соглашение о взаимодействии Нацбанка Беларуси и Центробанка России по вопросу противодействия компьютерным атакам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)