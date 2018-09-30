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Поляков обеспечат теплыми и доступными деревянными домами: можно снять, можно купить

01.10.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
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Весной мы писали о том, как выглядит «дом мечты» поляка: в пригороде, мансардного типа, 120 квадратных метров, c гаражом и большой лужайкой. Польша — единственная страна-соседка, где половина жителей уже реализовало мечту: живут в своих домах. А вторую половину государство решило поддержать, запустив компанию Polskie Domy Drewniane, которая будет развивать строительство энергоэффективного деревянного жилья в Польше.


Деревянный дом в Польше. Фото сайта otodom.pl

Стартует программа в конце октября. Об этом money.pl рассказал министр окружающей среды, Генрих Ковальчик.

Акционерами компании Polskie Domy Drewniane станут Национальный фонд охраны окружающей среды и водного хозяйства и Bank Ochrony Środowiska. Закон предусматривает, что в следующем году будет потрачено до 500 миллионов злотых на компанию, а в 2020 году — до 400 миллионов злотых (итого около 245 миллионов долларов). Предполагается, что в таунхаусном исполнении будет построено жилье для 11 тысяч человек, плюс 950 отдельных домов.

С 2024 года компания должна зарабатывать и финансировать себя.

Что примечательно, компания не будет для строительства теплого деревянного жилья использовать польский лес — в рамках сбережения природных ресурсов. Однако из лесных фондов по программе будет для начала предоставлено около 250−300 га земли на окраинах деревень, которая чисто номинально относится к лесному хозяйству.


Деревянный дом в Польше. Фото сайта otodom.pl

Министр Ковальчик подчеркнул, что польские компании, которые строят деревянные дома, очень заинтересованы в создании компании Polskie Domy Drewniane. Авторы проекта считают, что благодаря новым правилам «за относительно короткое время» будет увеличиваться доступность жилья, в том числе для лиц с умеренными доходами. Кроме того, изменения будут способствовать развитию предпринимательства в области энергосберегающего деревянного строительства и развития сектора эко-строительства польской экономики и современных технологий. По мнению промоутеров проекта, новые правила косвенно способствуют сокращению загрязнения воздуха.

 
 
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Цель программы - и экологию сберечь, и традиции укпрепить, и тягу поляков к своим домам поддержать.
 
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