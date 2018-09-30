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Тайфун «Трами» пронёсся по Японии: жертвами стали два человека, эвакуированы почти 4 млн жителей
Новости Японии. Жертвами тайфуна «Трами» в Японии стали двое, более 100 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с угрозой оползней и наводнений эвакуированы почти 4 миллиона граждан. Закрыт международный аэропорт, отменены свыше тысячи авиарейсов.
Напомним, тайфун «Трами» обрушился на Японию 30 сентября. Ночью сильнейший ураганный ветер достиг Токио.
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Новости Японии. Жертвами тайфуна «Трами» в Японии стали двое, более 100 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с угрозой оползней...
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