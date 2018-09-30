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Почти 700 нелегальных мигрантов на лодках пытались добраться до побережья Испании

01.10.2018 13:15 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. Почти 700 нелегальных мигрантов были обнаружены у берегов Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы из Африки пытались добраться до побережья на лодках.

Почти 700 нелегальных мигрантов на лодках пытались добраться до побережья Испании

Сообщается, что миграционный поток в Испанию в 2018 году резко увеличился. В начале года через Средиземное море в страну прибыли почти 36 тысяч человек – это больше, чем за последние три года.

Почти 700 нелегальных мигрантов на лодках пытались добраться до побережья Испании

 
 
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Новости Испании. Почти 700 нелегальных мигрантов были обнаружены у берегов Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы из Африки пытались...
 
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