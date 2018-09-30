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«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа

01.10.2018 13:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 29 сентября в честь своего 70-летия БелАЗ провёл День открытых дверей. Посмотреть на огромные белорусские машины пришли более 15 тысяч человек, в числе которых Николай Басков и Таисия Повалий.  

Как сообщается на сайте предприятия, мероприятие началось возле монумента в честь создателей БелАЗов. Именно там 170 работникам завода торжественно вручили почётный знак «Ветеран БелАЗа».  

Затем ещё нескольких сотрудников предприятия отметили грамотами и благодарностями, после чего люди смогли пройтись по заводу и своими глазами посмотреть что и как устроено. И, конечно, счастливчики делились впечатлениями и фотографиями в соцсетях.  

«Наконец побывала в настоящих цехах. Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/roxie_girl  

«Наша поездка в красивый город Жодино»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/ekaterina_krupa  

«Увлекательный день на предприятии мирового уровня – День открытых дверей на «БелАЗе». Мы счастливы»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/pavelkaren  

«БелАЗу 70 лет. Можно было посмотреть эти огромные машины вблизи. Даже залезть на них. Размеры, особенно некоторых, впечатляют! Прошлись по сборочному цеху и посмотрели этапы сборки белазов: от запчастей, до готовой машины. Интересно, конечно, но людей...»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/koshka.z  

«Спонтанная поездка в Жодино на БелАЗ прошла великолепно. Было интересно вживую посмотреть на этих жёлтых гигантов. Рядом с ними чувствуешь себя Дюймовочкой. Осталось только выполнить миссию и прокатиться на них. Даже на выходных продолжаю крутиться, как белка в колесе»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/platunushka  

«С днём машиностроителя, дорогие коллеги и друзья! В этом году мы празднуем на БелАЗе! За моей спиной знаменитый 450-тонник из Книги рекордов Гиннеса !!! Говоря откровенно, на шпильках еле забралась в кабину, прям голова закружилась! Желаю всем новых свершений и ярких достижений!!! С праздником!»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/tk_shevvv  

«Сегодня побывали на Дне открытых дверей на БелАЗе!!! Было очень интересно, посмотрели цеха где собирают этих гигантов. А самое забавное, что даже будучи взрослым человеком, на фоне этих громадин ты себя чувствуешь маленьким ребёнком. А ещё там гулял мой любимый трансформер Бамблби»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/sashka_ilyichova  

«Каждый год в конце сентября мы ходим на завод. Нет, мы ходим на него и в другие дни, но в этот день как-то особенно ходим! И каждый год, видя этот поток людей, эту мощь больших машин, испытываешь невероятное чувство гордости, что ты (твоя семья) причастны к этому всему! С юбилеем, БелАЗ!»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/virineya82  

«Кто-то коней на скаку останавливает, а я «БелАЗы»»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/nikol.bear  

«Сегодня мы были на Белорусском автомобильном заводе в Жодино. В этом году БелАЗ отмечает 70-летие! Это вам не шутки. День открытых дверей на предприятии – отличная возможность самим посмотреть и детям показать большие машины и очень большие машины, а также заглянуть в цех, где собирают этих гигантов».  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/e1ena.ya  

Хорошенько осмотревшись на предприятии, посетители могли отправиться на концерт, где выступали Николай Басков и Таисия Повалий. Несколько человек не упустили возможность сделать фото со знаменитостью.  

«Николай Басков. Ютились мы как-то в одной гримёрке... Потрясающий артист и замечательный человек!»,  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/murtya6kina  

«Народная артистка Украины – Таисия Повалий. Настолько она обворожительна и прекрасна! Её голосу подвластно всё – необыкновенное сочетание силы и изумительной красоты. Таисия пела, а стадион аплодировал, аплодировал, орал и аплодировал. В каждую свою песню вкладывает душу, что очень приятно слушать. Живой концерт – это необыкновенная атмосфера..! Особенно захватывающие ощущения, когда ты в первом ряду и вы встречаетесь глазами... Я в восторге! Спасибо БелАЗ!».  

«Как будто фильм «Весна на Заречной улице» ожил». Репортаж из соцсетей о Дне открытых дверей БелАЗа
Фото: instagram.com/migura_anna  

Вскоре после завершения концерта Повалий опубликовала в Instagram фрагмент своего выступления. На кадрах Таисия поёт «Чырвону руту», здоровается со зрителями, радостно машет и подпрыгивает. 45-секундный ролик посмотрели более 30 тысяч раз. Также под ним оставлено множество восторженных комментариев.  

Летом 2018 года корпоративный ролик БелАЗа попал в число лучших рекламных работ мира. 

Видео было снято к 70-летию предприятия – здесь подробности.  

 
 
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Новости Беларуси. 29 сентября в честь своего 70-летия БелАЗ провёл День открытых дверей. Посмотреть на огромные белорусские машины пришли более 15 тысяч человек, в...
 
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