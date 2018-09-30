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Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

01.10.2018 13:05 — Разное | СТВ  
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Новости России. Вратарь Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной сборной после ЧМ-2018.  

Заявление спортсмена было опубликовано на сайте ФК «ЦСКА».  

По словам Акинфеева, для него было большой честью быть капитаном сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. «Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной».    

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт (смотрите здесь).  

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России
Фото: instagram.com/pfc_cska_official  

Голкипер отметил, что никто из команды не был равнодушен. И, хотя медали не были завоеваны, выход в 1/4 финала был успехом для сборной.  

Игорь Акинфеев:  
15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!   

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте  

Футболист поблагодарил всех тех, кто был рядом все это время. Это тренеры, партнеры по сборной, персонал и армия болельщиков.    

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России
Фото: instagram.com/pfc_cska_official  

«Россия – вперед», – так завершил свое заявление Игорь Акинфеев.  

О любви к группе «Руки Вверх!», книгах и скандалах. Факты об Игоре Акинфееве (читайте здесь).  

 
 
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Новости России. Вратарь Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной сборной после ЧМ-2018.   Заявление спортсмена было опубликовано на сайте ФК «ЦСКА».   По...
 
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