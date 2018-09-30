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Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России
Новости России. Вратарь Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной сборной после ЧМ-2018.
Заявление спортсмена было
По словам Акинфеева, для него было большой честью быть капитаном сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. «Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной».
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Голкипер отметил, что никто из команды не был равнодушен. И, хотя медали не были завоеваны, выход в 1/4 финала был успехом для сборной.
Игорь Акинфеев:
Футболист поблагодарил всех тех, кто был рядом все это время. Это тренеры, партнеры по сборной, персонал и армия болельщиков.
«Россия – вперед», – так завершил свое заявление Игорь Акинфеев.
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Новости России. Вратарь Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной сборной после ЧМ-2018. Заявление спортсмена было опубликовано на сайте ФК «ЦСКА». По...
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