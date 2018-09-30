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Дом совместного самостоятельного проживания в Копыльском районе: для кого он создан?
Для многих пожилых и одиноких людей капризная осень и холодная зима – время, когда они перебираются в Дом совместного самостоятельного проживания. Каков их быт, показываем в программе
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Для многих пожилых и одиноких людей капризная осень и холодная зима – время, когда они перебираются в Дом совместного самостоятельного проживания. Каков их быт,...
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