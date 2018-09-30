ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КНДР и Южная Корея начали разминирование демилитаризованной зоны

01.10.2018 12:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости КНДР. КНДР и Южная Корея начинают разминирование демилитаризованной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 октября военные приступили к ликвидации мин и неразорвавшихся боеприпасов.

КНДР и Южная Корея начали разминирование демилитаризованной зоны

Предполагается, что их там несколько десятков тысяч. В течение 20 дней планируется разминировать зону совместной охраны в пограничном пункте Пханмунджом. Затем это же коснется и других уездов.

К слову, разминирование проводится и для реализации договоренностей севера и юга страны о совместном поиске останков военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.

КНДР и Южная Корея начали разминирование демилитаризованной зоны

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости КНДР. КНДР и Южная Корея начинают разминирование демилитаризованной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 октября военные приступили к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как строят тоннель под Кобринским мостом в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика