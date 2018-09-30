«Уверенным шагом приближаясь к 70-летнему юбилею создания нового Китая, руководство и граждане страны демонстрируют твердую решимость добиться построения процветающего, стабильного и передового государства. С каждым днем Китайская Народная Республика возлагает на себя все большую ответственность за судьбу своих союзников, с которыми совместно осуществляет реализацию масштабного проекта «Пояс и путь», — цитирует поздравление пресс-служба главы государства.





Лукашенко пригласил Си Цзиньпина принять участие в глобальном форуме «Один пояс, один путь», который планируется провести в 2019 году в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». «Буду искренне рад вашему присутствию на этом знаковом международном мероприятии. Уверен, данное событие придаст дополнительный импульс реализации инициативы «Пояс и путь», — подчеркнул президент.

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