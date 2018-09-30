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Хоккей. Китайцы пополнят сборную Беларуси

01.10.2018 12:45 — Разное | Партизан  
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Возглавляемая Павлом Перепехиным и Евгением Летовым национальная юниорская сборная U-17 отправилась в Китай, где с 1 по 5 октября пройдет представительный юношеский турнир "Bauer cup". В его рамках наша команда сразится со сверстниками из Финляндии, России, Латвии, США и Германии.

В Поднебесную отправились 19 игроков: вратари — Алексей Колосов (2002), Никита Мытник (2002); защитники — Кирилл Буйнич (2002), Егор Долкарт (2002), Михаил Ереметько (2002), Дмитрий Кузьмин (2003), Никита Парфенюк (2003), Кирилл Ярута (2002); нападающие — Виталий Антонович (2002), Станислав Герасимов (2002), Владислав Демидович (2002), Сергей Кузнецов (2002), Мирослав Михалев (2003), Виталий Пинчук (2002), Герман Пироговский (2002), Илья Спат (2002), Егор Стрелковский (2002), Егор Юзленко (2002), Марк Ярута (2002). 

Стоит заметить, что белорусская дружина — одна из самых молодых на турнире и представлена большей частью игроками 2002 года рождения и даже несколькими хоккеистами на год моложе. Между тем в составах соперников присутствуют исполнители 2000 и даже 1999 годов рождения. 

Кстати, еще несколько слов о соперниках: честь выступить именно под маркой сборных без оговорок доверена двоим — белорусской и финской. Квартет прочих участников представлен под национальной вывеской клубами: например, США — "Метро Джетс" (Фрэйзер, штат Мичиган), Россия — петербургским "Динамо"… 

Обращает внимание отсутствие в числе участников пекинского турнира собственно китайской команды. Между тем принимающая сторона отнюдь не ограничилась лишь организаторскими заботами: китайское представительство на площадке "Bauer cup" будет. И немалое — результат любопытной инициативы, согласно которой китайцы выступают не отдельной дружиной, а делегируют нескольких игроков в составе каждой из гостевых. В том числе, естественно, и белорусской, — передает сайт ФХБ. 

Расписание поединков "Bauer Cup" выглядит следующим образом (время белорусское): 

1.10. США — Германия (4.00), Россия — Латвия (6.15), Финляндия — БЕЛАРУСЬ (8.30) 

2.10. Латвия — Германия (3.00), США — Финляндия (5.15), Россия — БЕЛАРУСЬ (7.30) 

3.10. Россия — США (3.00), БЕЛАРУСЬ — Латвия (5.15), Германия — Финляндия (7.30) 

4.10. БЕЛАРУСЬ — США (3.00), Германия — Россия (5.15), Финляндия — Латвия (7.30) 

5.10. Латвия — США (3.00), БЕЛАРУСЬ — Германия (5.15), Финляндия — Россия (7.30)



 
 
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Возглавляемая Павлом Перепехиным и Евгением Летовым национальная юниорская сборная U-17 отправилась в Китай, где с 1 по 5 октября пройдет представительный юношеский...
 
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