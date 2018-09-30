Сквозное пробитие: опубликованы фотография корабля после попадания ракеты X-35У

24 сентября в Приморском крае прошли учебные стрельбы ракетами X-35У. Сейчас в сети появились фотографии судна-мишени — в качестве цели выступал океанский спасательный буксир проекта 1452 «Машук».



Фото: vk.com/milinfolive

На фото видно, что попавшие в цель ракеты прошили корабль насквозь. Стрельбы велись ракетами без снаряженной боевой части, поэтому судно не было уничтожено полностью.



Фото: vk.com/milinfolive



Фото: vk.com/milinfolive

Всего во время учений было выполнено восемь пусков. В итоге военные сообщили об успешном поражении всех целей.

Ракеты X-35У поставляются в авиационные соединения и воинские части с 2014 года. Максимальная дальность поражения цели — 250 км. Попадания одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить современный боевой корабль класса «корвет».