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Сквозное пробитие: опубликованы фотография корабля после попадания ракеты X-35У
24 сентября в Приморском крае прошли учебные стрельбы ракетами X-35У. Сейчас в сети
На фото видно, что попавшие в цель ракеты прошили корабль насквозь. Стрельбы
Всего во время учений было выполнено восемь пусков. В итоге военные сообщили об успешном поражении всех целей.
Ракеты X-35У поставляются в авиационные соединения и воинские части с 2014 года. Максимальная дальность поражения цели — 250 км. Попадания одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить современный боевой корабль класса «корвет».
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В качестве цели выступал океанский спасательный буксир проекта 1452 "Машук".
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