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На улице Зелёная остановку строят так, что пассажиры будут выходить прямо в забор

01.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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К сайту SlutskGorod обратилась Кристина, местная жительница. Девушка утверждает, что строительство дороги по улице Зелёная от средней школы №11 к католическому костёлу ведётся с нарушениями как по проектной документации, так и в плане законных прав проживающих на улице граждан.

В подтверждение своих слов девушка прикрепила фотографии. Ниже мы приводим её письмо целиком.

В Слуцке по улице Зелёная ведется застройка жилого микрорайона и прокладка четырёхполосной дороги с автобусными остановочными пунктами. Мы проживаем по этой же улице, в частном доме под номером 50. Выход из нашего двора возможен только на улицу зеленая. Основной выход через калитку, на участке также есть гараж, он является частью ограждения, отделяющего двор от вышеупомянутой улицы.

Соответственно, ворота гаража также выходят на эту улицу. По генплану ворота гаража приходятся как раз на середину остановочного пункта. В добавок ко всему прямо за забором застройщик собирается строить остановочный павильон. С нами никаких бесед со стороны заказчика либо застройщика не велось. Нас просто поставили перед фактом!

На улице Зелёная остановку строят так, что пассажиры будут выходить прямо в забор

После того как строительные работы начали вести напротив нашего двора, мы обратились к заказчику, потом в исполком, далее - к председателю исполкома, но все тщетно. Все в один голос твердят, что им все равно, и у них все по проекту. Переносить никто, ничего не будет.

Хотя проект, представленный нам после требований ознакомить нас с ним, как оказалось, не соответствует реальности. По представленному проекту, между остановкой и нашим забором ширина зеленой зоны равна пол метра, а тротуар равен двум метрами и двадцати сантиметрам. Фактически же эти размеры не соблюдены: выходя из автобуса люди буквально врезаются либо в ворота гаража, либо в забор нашего участка.

Более того, при проектировании дороги и остановочного пункта не были приняты к сведению документы, указывающие на приобретение в пожизненное наследуемое пользование дополнительного участка, который, как думал заказчик, мы захватили самовольно (видимо проектанты не сверили измененные данные). И именно на месте этого дополнительного участка по генплану заказчика должен быть построен остановочный павильон.


На улице Зелёная остановку строят так, что пассажиры будут выходить прямо в забор

На улице Зелёная остановку строят так, что пассажиры будут выходить прямо в забор

Мы писали письмо в Администрацию Президента, оттуда оно было переадресовано в Миноблисполком, на текущий момент обращение находится на рассмотрении. Нашу просьбу приостановить работы пока идет рассмотрение данного вопроса, заказчик проигнорировал. В ответ он сказал: "Есть сроки, мы ничего приостанавливать не будем".

Назревает вопрос, неужели в нашей стране обычные граждане не имеют прав на свою собственность, и с ними не должны советоваться прежде, чем приступать к строительным работам, касающихся участка этих граждан. К слову, в нашем доме проживают два инвалида... Так может ли заказчик самовольно, без согласования с нами, проводить такие работы, или это всего лишь самоуправство и уверенность в своей безнаказанности?!



На улице Зелёная остановку строят так, что пассажиры будут выходить прямо в забор


Slutsk-Gorod.by

 
 
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К сайту SlutskGorod обратилась Кристина, местная жительница. Девушка утверждает, что строительство дороги по улице Зелёная ведётся с нарушениями как по проектной...
 
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