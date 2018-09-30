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Бойцы слуцкого клуба «Феникс» в очередной раз привезли медали с республиканских соревнований
01.10.2018 — Разное | Слуцк Город
29 сентября в городе Кобрин проходил Республиканский турнир по ММА «Кубок Кудо». По итогу турнира слуцкая команда «Феникс» совместно с минским «Фениксом» заняла второе общекомандное место. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный тренер клуба Алексей Крепец.
В соревнованиях принимали участие шесть бойцов нашего клуба:
По итогу соревнований Слабко Никита завоевал золото — первое место в весовой категории до 71 кг, выиграв при этом все поединки досрочно. Гончаренко Павел завоевал золото в категории до 61 кг, также во всех боях выйдя победителем досрочно.
Случчанин Пятницкий Антон завоевал второе место, Морозов Валерий, Кондратеня Дмитрий и Фомин Антон 3-е место.
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