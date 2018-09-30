ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бойцы слуцкого клуба «Феникс» в очередной раз привезли медали с республиканских соревнований

01.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A


    Алексей Крепец наблюдает за ходом боя

29 сентября в городе Кобрин проходил Республиканский турнир по ММА «Кубок Кудо». По итогу турнира слуцкая команда «Феникс» совместно с минским «Фениксом» заняла второе общекомандное место. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный тренер клуба Алексей Крепец. 

В соревнованиях принимали участие шесть бойцов нашего клуба:

  • Слабко Никита
  • Гончаренко Павел
  • Пятницкий Антон
  • Морозов Валерий
  • Кондратеня Дмитрий
  • Фомин Антон

По итогу соревнований Слабко Никита завоевал золото — первое место в весовой категории до 71 кг, выиграв при этом все поединки досрочно. Гончаренко Павел завоевал золото в категории до 61 кг, также во всех боях выйдя победителем досрочно. 

Бойцы слуцкого клуба «Феникс» в очередной раз привезли медали с республиканских соревнований

    На фото: награждение Никиты Слабко
Бойцы слуцкого клуба «Феникс» в очередной раз привезли медали с республиканских соревнований

    На фото: награждение Павла Гончаренко

Случчанин Пятницкий Антон завоевал второе место, Морозов Валерий, Кондратеня Дмитрий и Фомин Антон 3-е место. 

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 сентября в городе Кобрин проходил Республиканский турнир по ММА «Кубок Кудо». По итогу турнира слуцкая команда «Феникс» совместно с минским...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Гастарбайтеры сбивают цены". Литовцы уезжают на заработки, их места занимают белорусы и украинцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика