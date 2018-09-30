В Ляховичах третью неделю разыскивают пропавшую 16-летнюю студентку

16-летняя уроженка Солигорска Александра Мазунина пропала 15 сентября. Около 8 часов вечера девушка ушла из общежития колледжа в Ляховичах Брестской области, где проживает во время учебы, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

По сообщению представителей поисково-спасательного отряда «Ангел», рано утром 1 октября похожую девушку видели неподалеку от улицы Лопатина в Минске. Сейчас данная информация проверяется. Первокурсница может находиться в столичных районах Новая Боровая, Копище, Зеленый Луг.

Рост девушки составляется около 160 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светлые, окрашенные на макушке в желтый цвет. На внутренней стороне левой руки от запястья до локтевого сустава есть татуировка в виде символа «инь-янь».

Правоохранители и представители ПСО «Ангел» просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, обратиться в милицию или к волонтерам.