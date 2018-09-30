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Расходы в сфере образования находятся на контроле Комитета государственного контроля Могилевской области

01.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Расходы в сфере образования находятся на контроле Комитета государственного контроля Могилевской областиКомитет государственного контроля Могилевской области проверил законность и эффективность использования бюджетных средств в отделе по образованию Чаусского райисполкома, сообщил заместитель председателя Комитета Алексей Игликов.

По словам собеседника, контролеры выявили неединичные нарушения бюджетно-финансового законодательства. В их числе незаконное получение свыше Br4 тыс. на организацию бесплатного питания учащихся, использование бюджетных средств без проведения установленных законодательством процедур закупок.

Также вскрыты нарушения при предоставлении государственной статистической отчетности, эксплуатации школьных автобусов и другие.

По итогам проверки пять работников отдела привлечены к административной ответственности, незаконно полученные средства восстановлены в бюджет.

mogilev-region.gov.by

 
 
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Комитет государственного контроля Могилевской области проверил законность и эффективность использования бюджетных средств в отделе по образованию Чаусского...
 
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