Из дальних странствий возвратясь: курорт Бока-Чика, Доминиканская Республика



Рассказывает Ольга Коток:

– Для поездки в Доминиканскую Республику (государство в восточной части острова Гаити), а именно на курорт Бока-Чика, который расположен в 30 км от столицы Санто-Доминго, я воспользовалась услугами столичного турагенства. Убедилась на предыдущих путешествиях (Бали, Гоа), что это проверенный вариант. Весь путь до конечной точки назначения занял 36 часов, но, поверьте, это того стоило.





Доминикана – это государство, похожее на рай на Земле. Всё здесь на самом высшем уровне – белейший песок шикарнейших пляжей, роскошнейшая тропическая природа, дружелюбные местные жители, комфортный отдых, чистейшее Карибское море…





Но это отнюдь не единственное, чем страна восхищает. Здесь множество достойных внимания достопримечательностей: архитектура, вобравшая в себя островные традиции и черты европейских стилей, национальные парки с умопомрачительной природой. Здесь не может быть скучно, в каждом отеле имеется своя анимационная команда, готовая развлекать вас днём и вечером.





Для ознакомительной экскурсии я выбрала исторический центр Санто-Доминго, который занесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что ж, вполне заслуженно: местная архитектура роскошна. Большую лепту в возникновение и развитие этого места на острове внёс Христофор Колумб. В Санто-Доминго его чтят и любят.

Центр города отличается от окраины Санто-Доминго. Улицы чище, везде зелень, цветы. Каждый дом, каждый поворот связаны с историей. На площадях красуются памятники знаменитым личностям и ходят голуби.





На центральной площади находится памятник Христофору Колумбу. По периметру площади расположены красивые здания, выполненные из кораллового камня. Также там находится резиденция, которая принадлежала сыну Колумба и его жене. В резиденции одно время жили родственники сына Колумба, была в нём тюрьма и склад, а затем здание забросили окончательно. И только в 1955 году была проведена реконструкция. После неё в более чем 55 комнатах расположился самый посещаемый музей.

Здесь же расположен Кафедральный Собор – интересное место для прогулок и знакомства с местным колоритом.





Ещё одна достопримечательность Санто-Доминго – маяк Колумба. Он же является музеем и усыпальницей Колумба, в которой находится его прах. Это необычная конструкция в форме креста. Полторы сотни прожекторов на крыше маяка проецируют в небо светящийся крест, который виден за десятки километров. Зрелище невероятное.





Побывала и в национальном океанариуме – это известная рукотворная достопримечательность столицы Доминиканы. Океанариум представляет на обозрение 90 водоёмов и проложенный через один из его аквариумов огромный пешеходный тоннель со стеклянными сводами. Его обитатели: акулы, скаты, тропические рыбки, морские черепахи.

Только незабываемые впечатления остались после экскурсии на остров Саон, который также известен как остров Баунти. Да, именно ту самую рекламу Баунти, в которой кокос падал на землю, снимали на этом месте среди тропических пальм. Это самый крупный остров Доминиканской Республики. Отмечу, что на острове нет отелей или курортов – благодаря богатому разнообразию уникальной растительности этот остров получил статус национального заповедника. Пальмовый мир острова просто заворожил своей красотой. Я воспользовалась услугами профессионального фотографа, который через яркие фотокарточки запечатлел для меня эти прекрасные моменты нахождения на острове.





Чтобы лучше узнать доминиканскую глубинку, выбрала сафари на джипах. Мы проехали некоторые из самых живописных пейзажей во всей Доминиканской Республике – пышные тропические леса, произрастающие на высоте 500 метров, сад с экзотическими фруктами, великолепные пейзажи тростниковых полей.





Что касается местной кухни, то в ресторанах, кафе и многочисленных закусочных можно отведать и прочувствовать весь калейдоскоп вкусов карибской кухни с по-особенному приготовленными мясом и рыбой, колоритными соусами и оригинальными гарнирами не только из привычных картофеля, риса и овощей, но и жареных бананов «платано». При желании всегда можно найти китайский ресторанчик или заведения, в меню которых преобладает итальянская, испанская, французская кухня.





Доминикана – это место, откуда хочется привезти как можно больше воспоминаний. В этом мне помогли подарки «со вкусом». Родным и близким привезла в качестве сувениров ром, который в больших количествах употребляют местные жители, сигары, которые также, как и ром, считаются одними из самых лучших в мире, и кофе.





11 дней в доминиканской сказке пронеслись, как миг. Если у вас есть возможность сюда приехать – это необходимо сделать. Есть прекрасная возможность расслабиться, зарядиться позитивом и поправить здоровье.

Записала Елена СМУСЕНОК.

Фото из личного архива Ольги Коток и взято из интернета.