Всегда на передовой



5 октября 2018 года – знаковая дата для сотрудников уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Беларусь: именно в этот день служба отметит вековой юбилей со дня своего основания.

Уголовный розыск – наверное, самая романтизированная служба милиции. О её работе написано немало книг, снято множество кинофильмов. Но в реальной жизни это не только захватывающие погони, стрельба и трюки отважных и смелых мужчин, но и напряжённый, кропотливый аналитический труд, ежедневный, а порой и еженощный. Да, такова специфика службы в уголовном розыске: всегда – и днём, и ночью находиться на переднем крае борьбы с преступностью.

О сегодняшних буднях оперативников рассказывает начальник отделения уголовного розыска Хойникского РОВД Дмитрий Александрович Ковров:

– Всего в штате нашего отделения, вместе со мной, трудятся 6 сотрудников: старшие оперуполномоченные угрозыска Андрей Войцехович Невядомский и Александр Александрович Бритько, оперуполномоченные Александр Григорьевич Михаленко, Сергей Петрович Талюк и Александр Александрович Маленок. Все они – высококвалифицированные специалисты, настоящие мастера своего дела, ответственные и дисциплинированные работники.

Это моё утверждение подтверждают и цифры – самые бесстрастные и объективные показатели нашей работы. Прежде всего отмечу тот факт, что уровень преступности по линии уголовного розыска неуклонно снижается. Например, в прошлом году за 8 месяцев года было зарегистрировано 95 преступлений. В 2018 году за такой же период их количество составило 74 преступления – на 22,1 процента меньше. Из них по 57 преступлениям (а это – 77%) нами установлены лица, их совершившие. Вообще, наш процент раскрываемости преступлений (77%, в то время, как среднеобластной показатель по Гомельской области – 67,2%) – четвёртый в области среди 25 районных отделов внутренних дел. Этот красноречивый факт также говорит о многом в плане профессионализма наших оперативников.

Важно и то, что все мои сослуживцы имеют широкий жизненный кругозор, обладают большими познаниями в области высоких технологий. Ведь и преступный мир не стоит на месте в своей эволюции, потому и преступления с ходом времени становятся всё хитрее и изощрённее. Но, совершенствуя свою физическую и теоретическую подготовку, успешно и плодотворно работая с населением, мы целенаправленно стремимся к выполнению одной из главных наших задач – всегда быть на шаг впереди преступника, уметь заранее предвидеть его последующие действия.

В канун 100-летнего юбилея службы уголовного розыска самые добрые слова скажу в адрес наших славных ветеранов, которые и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, щедро делятся с ныне действующими сотрудниками своим богатым профессиональным опытом и секретами мастерства оперативника. Желаю им здоровья на долгие годы, бодрости и оптимизма.

И, конечно же, самые тёплые слова скажу в адрес своих коллег. Пусть у вас будет как можно меньше сложных и запутанных дел, прочный и обеспеченный семейный тыл, а это значит – взаимопонимание и благосостояние в семьях, а ещё пожелаю им всем крепкого здоровья, успехов по службе и в личной жизни.

Записал Виктор НАЗАРЕНКО.

Фото Ольги БЕЛАШ.