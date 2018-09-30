Экс-директора тюремной фабрики осудили на девять лет за взятку в €200 тысяч

Сегодня, 1 октября, суд в Ивацевичах приговорил экс-директора исправительного учреждения №5 на девять лет колонии усиленного режима за взятку в 207 тысяч евро, пишет TUT.by с ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда. Если его отправят в то же учреждение, которым он руководил, экс-директор будет своими руками производить эту мебель.

По версии следствия, с 2009 по 2013 год обвиняемый на своей должности получил от представителя французской компании 207 тысяч евро взятки. За это он должен был обеспечить заключение и исполнение договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой в колонии. Обвиняемого отстранили от должности в мае 2013 года, а в июле 2015 уволили.

Суд Ивацевичского района признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Пять лет ему нельзя занимать должности, связанные с выполнением организационных и административных обязанностей. Также его лишили звания «подполковник внутренней службы».

Отметим, что дело рассматривалось в четвертый раз. Прошлые решения отменялись президиумами Брестского областного суда и Верховного суда. Нынешний приговор пока что тоже не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Предприятие «ИУ № 5» базируется в мужской колонии строгого режима в Ивацевичах. На его сайте указано, что «предприятие создано в 1986 году с целью привлечения осужденных к труду и производству продукции, является производственной единицей ДИН МВД».