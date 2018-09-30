Нобелевскую премию по медицине вручили за терапию рака

В Швеции и Норвегии началась «нобелевская неделя». С 1 по 8 октября будут объявлять лауретов Нобелевской премии в различных областях. Первыми назвали победителей в сфере медицины – Джеймс Аллисон и Тасука Хондзё получили награду за новый метод иммунотерапии рака, пишет РИА Новости.

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The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя премии – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, по его пожеланию, вручается в Осло.

2 октября объявят обладателя Нобелевской премии по физике, 3 октября – по химии. 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 8 октября «нобелевская неделя» завершится объявлением лауреата премии по экономике. Премию по литературе в 2018 году не вручают из-за скандала в Шведской академии, которая отвечает за награждение и отбор номинантов.

Кроме самой награды, каждый победитель получит девять миллионов шведских крон (чуть более миллиона долларов).