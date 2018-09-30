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Нобелевскую премию по медицине вручили за терапию рака

01.10.2018 12:52 — Разное | KYKY  
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В Швеции и Норвегии началась «нобелевская неделя». С 1 по 8 октября будут объявлять лауретов Нобелевской премии в различных областях. Первыми назвали победителей в сфере медицины – Джеймс Аллисон и Тасука Хондзё получили награду за новый метод иммунотерапии рака, пишет РИА Новости.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя премии – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, по его пожеланию, вручается в Осло.

2 октября объявят обладателя Нобелевской премии по физике, 3 октября – по химии. 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 8 октября «нобелевская неделя» завершится объявлением лауреата премии по экономике. Премию по литературе в 2018 году не вручают из-за скандала в Шведской академии, которая отвечает за награждение и отбор номинантов.

Кроме самой награды, каждый победитель получит девять миллионов шведских крон (чуть более миллиона долларов).

 
 
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В Швеции и Норвегии началась «нобелевская неделя». С 1 по 8 октября будут объявлять лауретов Нобелевской премии в различных областях. Первыми назвали победителей в...
 
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