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Нобелевскую премию по медицине вручили за терапию рака
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В Швеции и Норвегии началась «нобелевская неделя». С 1 по 8 октября будут объявлять лауретов Нобелевской премии в различных областях. Первыми назвали победителей в сфере медицины – Джеймс Аллисон и Тасука Хондзё получили награду за новый метод иммунотерапии рака,
Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя премии – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, по его пожеланию, вручается в Осло.
2 октября объявят обладателя Нобелевской премии по физике, 3 октября – по химии. 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 8 октября «нобелевская неделя» завершится объявлением лауреата премии по экономике. Премию по литературе в 2018 году не вручают из-за скандала в Шведской академии, которая отвечает за награждение и отбор номинантов.
Кроме самой награды, каждый победитель получит девять миллионов шведских крон (чуть более миллиона долларов).
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В Швеции и Норвегии началась «нобелевская неделя». С 1 по 8 октября будут объявлять лауретов Нобелевской премии в различных областях. Первыми назвали победителей в...
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