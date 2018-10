Нобелевскую премию по медицине вручили за терапию рака

В Швеции и Норвегии началась «нобелевская неделя». С 1 по 8 октября будут объявлять лауретов Нобелевской премии в различных областях. Первыми назвали победителей в сфере медицины – Джеймс Аллисон и Тасука Хондзё получили награду за новый метод иммунотерапии рака, пишет РИА Новости.

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI