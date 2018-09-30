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Авиационные учения ОДКБ "Воздушный мост - 2018" впервые стартовали в Екатеринбурге

01.10.2018 13:03 — Разное | Интерфакс  
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Совместное учение с коллективными авиационными силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост - 2018" стартовало на Урале, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Маневры, которые впервые стартовали в Екатеринбурге, будут проходить до 14 октября на территории ЦВО, говорится в пресс-релизе.

"Впервые мы проводим командно-штабное учение с коллективными авиационными силами ОДКБ "Воздушный мост - 2018", особенностью которого станет масштабная переброска мобильных сил с применением Военно-транспортной авиации Вооруженных сил шести стран ОДКБ. Всего будет переброшено воздушным способом более 3,5 тысячи военнослужащих и 620 единиц военной техники. Особо хочу отметить, что нами создана единая система управления группировками авиации и войск противовоздушной обороны ОДКБ, опираясь на интегрированные и совмещенные автоматизированные системы управления, такие как "Поляна-Д4М1" и "Бастион". Выражаю уверенность в том, что личный состав, принимающий участие в учениях, уверенно справится со всеми поставленными задачами, приобретет бесценный боевой опыт и позволит укрепить военную безопасность в центральноазиатском регионе", - приводятся в сообщении слова командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина.

В учении принимают участие Объединенный штаб ОДКБ, представители Вооруженных сил государств-членов ОДКБ: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

"Хотелось бы отметить, что данные учения проводятся в рамках других учений "Боевое братство - 2018", которые пройдут в центральноазиатском регионе. До сегодняшнего дня такие учения с авиационными силами не проводились, все было в разрозненном положении. Из самолетов применятся будет транспортная авиация - Ил-76, Си-295 и Ан-26", - цитирует пресс-служба заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта авиации Нурлана Оранбетова.

Отмечается, что главными целями учения являются повышение практических умений и навыков командиров и штабов всех степеней по управлению воздушными перевозками, а также прикрытие воздушного транспорта в период передислокации воинских контингентов государств-членов ОДКБ в районы выполнения задач Коллективных сил оперативного развёртывания (КСОР) ОДКБ в центральноазиатском регионе.

 
 
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Совместное учение с коллективными авиационными силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост - 2018" стартовало на Урале, сообщает...
 
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