Маск заплатит $20 млн и покинет пост главы совета директоров Tesla, чтобы снять претензии к компании

Основатель Tesla Илон Маск согласился заплатить штраф в $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров компании, чтобы урегулировать претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая обвинила его во введении в заблуждение инвесторов.

Как сообщила в субботу SEC, сама Tesla, которую регулятор обвинил в своем судебном иске в отсутствии надлежащего контроля за процедурами раскрытия информации, выплатит $20 млн штрафа и добавит в свой совет двух независимых директоров. Компания, согласно условиям мирового соглашения, создаст дополнительные механизмы контроля за тем, как Маскосуществляет коммуникации с инвесторами.

Маск уйдет из совета директоров в течение 45 дней и не сможет занимать эту должность в течение ближайших трех лет. При этом бизнесмен сохранит должность генерального директора и место в совете директоров.

"Средства правовой защиты и компенсации инвесторам, примененные сегодня, специально разработаны для разрешения проблем, связанных с проступком (Маска - ИФ), путем укрепления корпоративного управления и надзора, чтобы защитить права инвесторов", - говорится в заявлении представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Стефани Авакян.

Мировое соглашение теперь должен утвердить суд, куда в конце прошлой недели SEC подала иск к Маску.

Комиссия в своем иске требовала отстранить Маска от управления публичными компаниями, в том числе созданной им Tesla, из-за обмана инвесторов.

Иск последовал после того, как Маск в последний момент отказался от уже согласованного сторонами досудебного соглашения. Он, как сообщали СМИ, еще в четверг был полон решимости защищать себя в суде.

Через два дня, однако, глава Tesla столь же неожиданно передумал и пошел на соглашение с SEC. The Wall Street Journal пишет, что Маск пришел к выводу, что именно досудебное урегулирование является наилучшим вариантом для него самого, компании и ее акционеров

Поводом для иска SEC стала публикация Маском в августе серии твитов, которые содержали, как оказалось, ложную информацию о скором выкупе акций компании. И.Маск 7 августа написал в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено".

В обращении И.Маска к сотрудникам компании говорилось, что переход Tesla в частные руки позволит избежать "диких колебаний цены акций, являющихся ключевым отвлекающим фактором для всех, кто работает в компании", а также "сведет на нет" стимулы для игры на понижение стоимости акций.

Через 17 дней после заявления Маск отказался от планов сделать компанию частной.

По данным Комиссии, на самом деле основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования. При этом все заявления Маска сопровождались резкими колебаниями цены акций Tesla.

Деятельность Tesla тесно связана с именем его основателя и руководителя, который имеет на рынке имидж визионера и новатора, поэтому изгнание Маска из компании, на чем настаивала SEC, могло бы иметь для нее необратимые последствия. В настоящее время Tesla находится под пристальным вниманием рынка, учитывая сложности с выполнением компанией объявленных производственных планов.

SEC считает неправильным, что важная информация была распространена Маском через Twitter без надлежащего контроля за соблюдением законодательства о раскрытии информации.

Согласно иску SEC, в 2003 г. компания сообщала инвесторам, что твиттер Маска будет использоваться для раскрытия существенной информации. В то же время, по мнению регулятора, Tesla не создала механизмов контроля за тем, насколько публикуемая Маском в Твиттере информация соответствует требованиям SEC, является полной и достоверной.

Теперь Tesla придется ужесточить контроль над тем, какую информацию раскрывают через соцсети руководители компании. В частности, Маску придется согласовывать с компанией все свои заявления, которые могут иметь влияние на цену ее акций, пишет The Wall Street Journal.

В соответствии с законодательством США, компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий, существенная информация должна раскрываться полно, своевременно и по каналам, которые являются привычными и доступными для инвесторов. Большинство американских корпораций используют для этого каналы специализированных информационных агентств.