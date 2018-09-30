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Нобелевскую премию по медицине присудили американцу Эллисону и японцу Хондзё за открытие способа лечения рака

01.10.2018 12:47 — Разное | Интерфакс  
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Нобелевскую премию по медицине в 2018 году присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за их открытие способа лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы.

Дж.Элиссон - иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М.Д.Андерсона Техасского университета. Т.Хондзё - иммунолог, лауреат множества премий. В настоящий момент работает в Киотском университете.

Ранее Т.Хондзё обнаружил белок в клетках иммунной системы, который можно использовать для предотвращения развития рака.

 
 
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Нобелевскую премию по медицине в 2018 году присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за их открытие способа лечения рака за счет подавления...
 
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