Нобелевскую премию по медицине присудили американцу Эллисону и японцу Хондзё за открытие способа лечения рака

Нобелевскую премию по медицине в 2018 году присудили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё за их открытие способа лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы.

Дж.Элиссон - иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М.Д.Андерсона Техасского университета. Т.Хондзё - иммунолог, лауреат множества премий. В настоящий момент работает в Киотском университете.

Ранее Т.Хондзё обнаружил белок в клетках иммунной системы, который можно использовать для предотвращения развития рака.