БУТБ представит Беларусь на международном конкурсе инноваций World Summit Awards

Электронная торговая площадка промышленных и потребительских товаров (ППТ) ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) отобрана для участия в конкурсе цифровых инноваций World Summit Awards (WSA), проводимого Организацией Объединенных Наций, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Электронная торговая площадка промышленных и потребительских товаров БУТБ отобрана для участия в конкурсе как самый передовой и новаторский проект в категории "Бизнес и коммерция" в Беларуси", - отметили в БУТБ.

По информации пресс-службы, всего в 2018 году на получение премии WSA претендуют 438 проектов из более чем 100 стран.

Как рассказали в БУТБ, площадка ППТ представляет собой электронную B2B-платформу, объединяющую тысячи продавцов и покупателей из Беларуси, стран СНГ и Европейского союза. Основное отличие решения БУТБ от аналогичных онлайн-маркетплейсов – применение биржевого механизма с возможностью совершения сделок непосредственно на площадке в режиме реального времени.

"В течение ближайших нескольких недель онлайн-жюри конкурса WSA рассмотрит все поданные заявки и составит шорт-лист из 15–20 проектов в каждой категории, которые будут представлены на заседании главного жюри 4-7 ноября в столице Республики Гана – Аккре. По результатам заседания жюри определит 40 лучших проектов, чьи презентации состоятся на Глобальном конгрессе WSA, где и будут объявлены победители конкурса", - пояснили в пресс-службе.

World Summit Awards – международный конкурс Всемирного саммита ООН, направленный на поддержку цифровых инноваций с высоким потенциалом влияния на общество. WSA проводится с 2003 года в соответствии с рамочной программой ООН "Информационное общество" (UN WSIS).