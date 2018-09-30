Жуку-короеду не по зубам: в Беларуси леса выращивают в теплице

В Беларуси восстанавливают леса , которые пострадали от жука-короеда. Сосны и ели теперь выращивают в специальных теплицах. Как работает лесной инкубатор, увидела корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Новинка и уже гордость Любанского лесхоза – тепличный комплекс. В стране таких единицы. За температурой воздуха и влажностью почвы следит автоматика. При необходимости запускается система вентиляции, равномерный и качественный полив.

«Здесь есть возможность проводить подкормки, обработки. Это вот пульт управления для полива на рампу. Здесь мы можем менять скорость движения рампы. Может на один квадратный метр воды больше выливаться, можно сделать меньше», – говорит начальник питомника Валентина Скрыган.

Будущие сосны и ели зарождаются в специальных кассетах. Эту технологию переняли у финнов. Через несколько месяцев ростки высаживают в открытый грунт, чтобы привыкли к климатическим условиям. И только потом окрепшие саженцы отправляют в лес. Используя такой метод, за год можно вырастить сотни тысяч деревьев. И смещать сроки их высадки из-за плохой погоды теперь не придется.

Оборудование дорогое – более 70 тысяч долларов. Когда теплица себя окупит, экономистам посчитать сложно. Но такие вложения – необходимость: от этого зависит будущее леса Беларуси. Только с начала года в Любанском лесхозе вынужденно вырубили более тысячи гектаров.

«На территории Любанского лесхоза основная проблема, как и в прошлом году, это усыхание хвойных насаждений. Интенсивность усыхания сосны несколько снизилась по сравнению с прошлым годом, но усыхание еловых насаждений увеличилось в два раза», – жалуется главный лесничий Любанского лесхоза Валерий Сухнат.

А виноват во всем жук-короед. Чтобы компенсировать потери, дважды в год в лесах высаживают новые деревья. По одному за каждое вырубленное. Рядом с хвойными добавляют лиственные. Такие насаждения более устойчивы к паразитам. По прогнозам, через несколько десятилетий в Беларуси будут преимущественно смешанные леса.

Чтобы из тепличных семян вырос настоящий лес должно пройти от 80 до 100 лет.