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Жуку-короеду не по зубам: в Беларуси леса выращивают в теплице
01.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
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Новинка и уже гордость Любанского лесхоза – тепличный комплекс. В стране таких единицы. За температурой воздуха и влажностью почвы следит автоматика. При необходимости запускается система вентиляции, равномерный и качественный полив.
Будущие сосны и ели зарождаются в специальных кассетах. Эту технологию переняли у финнов. Через несколько месяцев ростки высаживают в открытый грунт, чтобы привыкли к климатическим условиям. И только потом окрепшие саженцы отправляют в лес. Используя такой метод, за год можно вырастить сотни тысяч деревьев. И смещать сроки их высадки из-за плохой погоды теперь не придется.
Оборудование дорогое – более 70 тысяч долларов. Когда теплица себя окупит, экономистам посчитать сложно. Но такие вложения – необходимость: от этого зависит будущее леса Беларуси. Только с начала года в Любанском лесхозе вынужденно вырубили более тысячи гектаров.
А виноват во всем жук-короед. Чтобы компенсировать потери, дважды в год в лесах высаживают новые деревья. По одному за каждое вырубленное. Рядом с хвойными добавляют лиственные. Такие насаждения более устойчивы к паразитам. По прогнозам, через несколько десятилетий в Беларуси будут преимущественно смешанные леса.
Чтобы из тепличных семян вырос настоящий лес должно пройти от 80 до 100 лет.
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В тепличном комплексе Любанского лесхоза сосны и ели теперь выращивают с помощью подкормок, климат-контроля, автополива и вентиляции.
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