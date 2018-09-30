"Гастарбайтеры сбивают цены". Литовцы уезжают на заработки, их места занимают белорусы и украинцы

На тот момент, когда Литва в 1991 году вышла из состава СССР, в ней жили 3,7 млн человек. На сегодняшний день население страны сократилось почти до 2,8 млн жителей, и его численность продолжает падать. С момента присоединения Литвы к ЕС в 2004 году ее жители — как, впрочем, и население соседних стран Балтии — массово устремились в поисках работы в более благополучные страны, в основном в Великобританию, Норвегию и Германию. По подсчетам некоторых социологов и демографов, к 2050 году в Литве останется лишь два миллиона жителей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. По данным Департамента по труду и миграции МВД, Литва — третья страна по популярности у белорусов для трудовой миграции. По официальной статистике белорусской стороны, в первом полугодии 2018-го на заработки в Литву уехали 695 белорусов, а за весь 2017-й — 410 человек. Белорусы в прошлом году, по данным литовской статистики, стали реже приезжать на работу в эту страну. Если в 2016-м литовская биржа труда выдала 6498 разрешений на работу белорусам (33% от всех выданных разрешений), то в 2017-м — 1198 (22% от всех выданных). Но в этом году снова начало расти число белорусов, которые трудоустраиваются в Литве. Это отмечает и белорусская статистика. В этой стране с 1 января прошлого года вступили в силу поправки, по которым иностранцам с дефицитными для литовского рынка труда профессиями не требуется получать разрешение на работу.

Легальные и нелегальные гастарбайтеры в Литве

Местные предприятия — в основном компании, занятые в сфере строительства, логистики, и розничные сети — начали нанимать на работу жителей Украины и Беларуси. Количество гастарбайтеров из Украины возросло в 2014 году. Сотни тысяч украинцев отправились на заработки за границу.

Литва привлекательна для украинцев благодаря многим факторам. Она находится недалеко, там по-прежнему многие говорят по-русски, а после перехода в 2015 году на евро страна переживает экономический подъем. Литовское правительство является одним из самых верных сторонников Украины на международной арене. С 2017 года украинцы могут ездить в Литву и другие страны Шенгенской зоны без визы, а разрешение на работу можно получить в литовских консульствах без особой суеты и в большинстве случаев бесплатно.

По данным министерства внутренних дел Литвы, число украинцев с временным видом на жительство в стране в первом полугодии этого года возросло более чем на 50 процентов по сравнению с 2017 годом. Количество граждан Беларуси увеличилось на 20 процентов, россиян — на 8 процентов. Впрочем, в абсолютных цифрах эти числа по-прежнему невелики: в Литве на законных основаниях живут немногим более 54 тысяч иностранцев, но их присутствие становится все более заметным. Параллельно с легальной миграцией постепенно увеличивается и число тех, кто работает «по-черному».

38-летний Ярослав — профессиональный массажист. Он регулярно приезжает в Вильнюс из Киева якобы в качестве туриста, в действительности же — на заработки: даже работая нелегально, он получает в Литве гораздо больше, чем зарабатывал бы у себя дома. «Смотрите, — объясняет Ярослав. — В зависимости от уровня салона час массажа здесь может стоить до 70 евро. Я же беру за час работы 20, а иногда и 10 евро — и для меня это хорошие деньги». По словам киевлянина, он восполняет недостаток специалистов на рынке, возникший после того, как его литовские коллеги отправились искать работу в других странах ЕС. В идеале Ярослав хотел бы открыть в Литве свой собственный массажный кабинет и работать легально.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Точка невозврата для литовцев?

Но в основном жители Украины и Беларуси работают в Литве на законных основаниях. «Я плачу моим работникам по 4,50 евро в час, и они готовы работать по 10−12 часов в день, — рассказывает 42-летний Александр, который руководит бригадой строителей из Украины. — У себя дома им никогда не заработать таких денег». Именно это и считают проблемой некоторые жители Литвы.

«Гастарбайтеры сбивают цены на рынке труда. Они работают там, где могли бы работать литовцы, поэтому нашим гражданам приходится уезжать в Ставангер или Манчестер, — указывает Лауринас Касчюнас, депутат литовского парламента от правоцентристской оппозиционной партии „Союз Отечества — Христианские демократы Литвы“. — Литовское государство должно поддерживать семью, следить за тем, чтобы население страны росло за счет увеличения рождаемости, и убеждать вернуться на родину тех, кто уехал».

«Нет никаких официальных данных, подтверждающих, что украинцы и белорусы отбирают рабочие места у литовцев», — возражает доктор философии Вильнюсского университета и бывший замминистра науки и образования Нерия Путинайте. Многие в стране считают, что у нее слишком либеральные взгляды на вопросы миграции. «Литовцы начали уезжать в другие страны Евросоюза 15 лет назад, сразу после присоединения страны к ЕС. В то время здесь еще не было украинцев», — напоминает она.

Разговоры некоторых политиков о том, что литовские эмигранты в скором времени вернутся домой, — это не более чем иллюзия, самообман, уверена Путинайте. «Наше правительство должно уделять больше внимания успешной интеграции мигрантов: повышать уровень изучения языка для иностранцев, предоставлять стипендии украинским и белорусским студентам, чтобы они могли учиться в Литве», — считает профессор Вильнюсского университета. Но, по ее словам, литовцы не особо заинтересованы в увеличении числа иностранцев в стране.

У литовских националистов нет шансов. Пока?

Миграционный кризис 2015—2016 годов, который болезненно переживали многие европейские страны, практически не затронул Литву и не сказался на результатах последних парламентских выборов 2016 года. Крайне правому Союзу литовских националистов не удалось даже приблизиться к четырехпроцентному порогу, преодоление которого необходимо для попадания партий в парламент. Победителем на выборах стали умеренные евроскептики из «Союза крестьян и „зеленых“ Литвы», пообещавшие согражданам рост благосостояния и повышение зарплат. В 2015 году правительство Литвы приняло несколько сотен беженцев, в основном с Ближнего Востока, но они задержались в стране ненадолго.

И депутат-консерватор Касчюнас, и либеральный профессор Путинайте, и социолог Гайдис уверены, что существенный приток в Литву мигрантов из государств за пределами Европы всколыхнет националистические настроения в стране. Но они согласны с тем, что подобные изменения едва ли грозят Литве в ближайшее время.

«Мигранты из стран Ближнего Востока и из Африки считают, что жить в Литве тяжело, — откровенно говорит один из чиновников МВД Литвы в неофициальной беседе с корреспондентом DW. — Холодно, суммы социальной помощи минимальны, нет ни национальных землячеств, ни родственников, национальных ресторанов с привычной едой мало. Кто захочет здесь оставаться?».

На данный момент это означает, что вопрос миграции в Литве не является предметом ожесточенных дискуссий. Но если все больше литовцев в поисках лучшей доли будут уезжать в более развитые европейские страны, эта тема в конечном счете займет центральное место во внутриполитических дебатах. И литовское общество вынужденно столкнется с проблемами миграции и национальной идентичности, не особенно актуальными на сегодняшний день.