За десять лет пожилых людей в Беларуси стало больше на 16 процентов

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Каждый пятый белорус сегодня – пожилой человек. Это 21,5% населения страны.

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей, учрежденный по инициативе ООН для привлечения внимания общественности к проблемам и нуждам лиц пожилого возраста.

К пожилым относят людей в возрасте 60 лет и старше. В Беларуси пожилых людей на начало 2018 года насчитывалось чуть больше 2 миллионов, из них в городах живут около 1,5 млн, сообщает Комитет по статистике

Женщины в общем числе пожилых белорусов составляют около 64%.

Население страны продолжает стареть: за последние 10 лет численность лиц пожилого возраста выросла на 282,4 тыс. человек, или на 16,1%. Причем на селе пожилые люди составляют уже 28,5% населения.

В прошлом году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в численности работников организаций составляла 7%.

Около 30% пожилых людей являются пользователями интернета, каждый второй заходит в сеть ежедневно.

Как свидетельствуют статистические данные, продолжительность жизни мужчин за последние 10 лет выросла на 4,8 года (с 64,5 до 69,3), женщин – на 3 года (с 76,2 до 79,2).