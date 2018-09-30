Посмотрите, как эта девушка «зарабатывает на счастье» других

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История этого бизнеса началась, когда маркетолог-экономист Маргарита Глаголева увлеклась йогой. Неожиданно для себя девушка стала инструктором. Два года совмещала работу в офисе с преподаванием. А в итоге дело закончилось тем, что она открыла «Школу счастья» — курс внутренней и внешней трансформации для девушек. В рамках проекта Маргарита также организовывает встречи в популярном нынче формате бранчей. На что она рассчитывает — читайте далее.

— По первому образованию я маркетолог-экономист. Сразу после института работала бухгалтером, через полгода стала главным бухгалтером, а еще через 3 месяца убежала оттуда — оказалось не мое.

Следующая работа была одной из самых значимых в моей жизни. Я организовывала участие компаний и делегаций в международных отраслевых конференциях в Сиднее, Чикаго, Будапеште, Марракеше, Сантьяго и др.). Руководила процессом удаленно из Минска и лишь однажды летала непосредственно на мероприятие. Чтобы поддерживать английский язык на уровне, получила второе образование — переводчика.

Но даже самая интересная работа может надоесть. Тем более, мне приходилось быть на связи 24 часа — разные часовые пояса с подрядчиками плюс всякие неожиданности нон-стопом… В общем, я опять решила сменить работу. Стала тревел- и локейшен-менеджером. Это занятие отнимало не так много времени, но и оплачивалось хуже.

Я к этому моменту года три практиковала йогу и, чтобы упорядочить знания, даже отучилась на инструктора.



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Когда об этом узнала владелица одной танцевальной студии, в которую я ходила параллельно, то предложила вести занятия. Через время меня пригласили преподавать еще в одно место, затем еще в одно… Дошло до того, что я работала на трех работах: утром в 7 утра йога в одном конце города, потом классический день в офисе, а вечером йога уже в другом конце города. Плюс вела корпоративную йогу в одной ИТ-компании. И так 2 года.

Как появилась «Школа счастья»

Думаю, на ее появление повлияло 3 момента:

1. Я много работала с девушками и заметила такую деталь: все без исключения девушки привлекательны, но многие не хотят в это верить. Некоторые равняются на картинки в Instagram, хотят платье как у известной блогерши, губы как у певицы и жизнь как у актрисы. Мне же хотелось объяснить им, что не надо примерять на себя чужие маски, надо познакомиться поближе с собой, полюбить свои особенности и превратить их в возможности.

2. В то время я начала активно интересоваться устройством организма, связью тела и ума, еды и настроения, продуктивности и образа жизни. Информации в интернете было полно, в том числе противоречивой. Поэтому много экспериментировала и испытывала на себе.



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Стала замечать, что знакомые не знают, например, как работает гормональная система, чем питается мозг. А ведь это критически важная информация, особенно для женщин, особенно с современным темпом жизни.

3. Последней каплей стал курс «Макияж для себя». Помню, прошла обучение и счастливая отправилась покупать косметику — и не смогла ничего выбрать. Появился миллион вопросов о текстуре, сочетаниях, кистях. Еще 15 минут назад я говорила преподавателю, что вопросов больше нет, а в магазине стояла в растерянности, не знала, что делать, могу ли я после обучения позвонить и попросить десяток-другой советов.

Все это привело к тому, что я решила создать собственный курс, где будет вся необходимая информация для женщин. Чтобы не приходилось думать, с чего начать, где искать преподавателей, кого выбрать и как не стесняться задать любой вопрос в мессенджер и получить исчерпывающий ответ.

Идею вынашивала почти год — боялась начать и уйти из офиса. Но потом подвернулся отличный момент, и я решила рискнуть. На работе продвижения не предвиделось, я вышла замуж и получила поддержку мужа, также в моем окружении появились классные специалисты, даже ИП уже было оформлено. Ближе к лету я запустила свою «Школу счастья».

Из чего состоит проект

Проект условно можно разделить на 2 части:

1. Программа трансформации (непосредственно сама школа).

2. Бьюти-бранчи.

Программа внутренней и внешней трансформации рассчитана на 3 месяца (занятия 1 раз в неделю на 4−5 часов) и состоит из 7 блоков (классов):

1. Школа любви к себе. Ученицы работают с психологом, проходят тренинги по любви и принятию себя, по выявлению индивидуальных особенностей и желаний.

2. Школа здоровья. Это работа с нутрициологом. Здесь они узнают не только как правильно питаться (все мы более-менее представляем, как оно должно быть в идеале), но знакомятся с глубинными процессами организма, например, со строением клеток тела или гормональным балансом.



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3. Школа любви к своему телу. На этом этапе каждая девушка выбирает подходящий для себя вид фитнеса: йога, растяжка, танцы, пилатес, тренажерный зал и занимается в группах или индивидуально все 3 месяца 2 раза в неделю.

4. Школа отношений. Объясняем, что такое любовь, как ее дарить и принимать, какие бывают языки любви. В эту программу также входит тренинг-интенсив с сексологом. Ученицы узнают, как разнообразить свою сексуальную жизнь и многое другое.

5. Школа стиля. Стилист советует, как подчеркнуть индивидуальность, создать свой капсульный гардероб, помогает разобраться с цветотипом и учит делать рациональные покупки.

6. Школа ухода за собой. Тренер по фейсфитнесу анализирует особенности лица, выявляет проблемы и помогает избавиться от них, разрабатывает для каждой комплексы упражнений.

7. Школа исполнения желаний. Как правило, большинство людей давно о чем-то мечтают. Так вот на этом этапе мы учим исполнять свои мечты, не важно, будет это покупка идеального красного платья, занятия по вокалу или что-то более масштабное.

В конце курса каждая ученица получает индивидуальные советы специалистов, занесенные в ежедневник — годовой планер, которым может пользоваться, вдохновляться и записывать победы наряду с запланированными делами.

Курс при единовременной оплате стоит $ 470. Также есть возможность купить отдельный класс с любым специалистом за $ 100−200.

Первый набор — группа из 6 человек — стартовал месяц назад. Эти девушки занимаются исключительно в школе здоровья. Столкнулась с тем, что полная программа трансформации немного пугает клиентов — слишком сложная работа над собой предстоит. Многие не хотят идти ко всем специалистам, а только к выбранным. Поэтому мы и предоставили возможность приобретать отдельные мини-курсы.

Бьюти-бранчи или бьюти-вечеринки — встречи со специалистами на заданную тему. Проводим по выходным или вечерам в уютных кафе города за чашкой кофе 1−2 раза в неделю.



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Это возможность получить совет от специалиста за минимальную плату $ 10−15, познакомиться со мной и другими преподавателями, ученицам и единомышленницами, вкусно и полезно позавтракать.

Бранчи мы запустили раньше образовательной программы, где-то в конце июня. Как правило, на них собирается 3−10 человек. За все время на них побывало около сотни девушек, с которыми мы обсудили нутрициологию, женский оргазм, работу гормональной системы, осенний гардероб-2018, фейсфитнес и др.

Стартовые вложения и месячные затраты

На открытие школы особых вложений не потребовалось. Я прошла онлайн-курс по запуску бизнеса ($ 500), завела странички в соцсетях, сделала сама сайт. К слову, он сейчас нам не особо нужен — из 500 человек, увидевших рекламу в соцсетях, на сайт перешли всего трое.

Своего помещения у нас пока нет. Не вижу острой необходимости, к тому же это значительно удорожит обучение. Ищу место под конкретного специалиста. К примеру, для общения с сексологом нужно что-то уединенное, а завтрак с нутрициологом лучше провести в кафе. Главные требования к помещению следующие: центр города, легко добираться, около метро. Благо в Минске сейчас предложений все больше — от уютных ресторанчиков с отдельными комнатами до коворкингов и фотостудий. Аренда помещений в месяц обходится примерно в $ 100−200.

Чтобы окупить затраты на курс, достаточно набрать группу из 3 человек. Для комфортного обучения идеально 5−7 человек на весь курс преображения и до 10 человек по отдельным направлениям.



Фото предоставлено автором

Бранчи уже приносят небольшую прибыль, которая сразу идет на развитие школы. Я не рассматриваю их как бизнес-проект, все-таки они больше для знакомства клиентов со специалистами и для формирования сообщества, где можно обсудить волнующие темы.

Команда. Я преподаю йогу, также в школе работают 7 специалистов: сексолог, психолог, стилист, нутрициолог, тренеры по фитнесу, фейсфитнесу, пилатесу. Каждый — индивидуальный предприниматель. Я не нанимаю сотрудников, а сотрудничаю с теми, кем восхищаюсь и в ком уверена. Пока со всеми организационными и управленческими делами справляюсь сама, но ищу сотрудницу, которая могла хотя бы частично меня заменить. Неимоверно много времени занимают общение с клиентами и соцсети.

Наши клиенты — женщины всех возрастов, но чаще всего это смелые девушки, которые стремятся к совершенству и постоянно развиваются. Либо те, кто не знает, с чего начать, или у кого нет времени разбираться «где в интернете правда, а где чушь».

Около половины клиентов знают лично меня или специалиста. Остальные — их подруги или те, кто увидел рекламу в интернете.



Фото предоставлено автором

Мы даем ее преимущественно в Instagram и Facebook, ВКонтакте продвигаемся за счет рекламы в популярных группах. Потратили пока $ 30. В дальнейшем планирую пройти SMM-курс и попробовать рекламу в СМИ.

Если вижу на улице активных девушек, то иногда подхожу и приглашаю на наши мероприятия. Я абсолютна уверена в продукте и в том, что такого рода информация — must know для каждой девушки. Многие из них тратят в месяц огромные деньги на уход за собой. С нашим подходом, уверена, они могут значительно сэкономить на консультациях косметолога или стилиста.

Также находить клиентов помогают мои партнеры. Вся команда очень заинтересована в проекте, рекомендуют друг друга своим знакомым и подписчикам. Ну и, конечно, сами клиенты оставляют положительные отзывы и советуют нас друзьям.

Как планирую масштабировать бизнес

Планов много! Во-первых, дать возможно обучаться девушкам со всей страны. Они могут приезжать в Минск — около 70% наших встреч проходят по выходным. Или можно организовывать мастер-классы в областных центрах.

Во-вторых, через год открыть полноценный образовательный центр, где можно будет выбрать любой курс: йога и медитация, осознанное питание, расширение кругозора, подготовка к родам, этикет, красота и стиль, психология, финансы и т.д.

В-третьих, в качестве выпускных и/или как отдельный продукт запустить образовательные туры за границу. В свое время я много путешествовала, облетела полмира, жила в США, Великобритании, на Филиппинах. Уверена, полное погружение в программу + отдых = просто идеальное сочетание.