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Посмотрите, как эта девушка «зарабатывает на счастье» других

01.10.2018 13:22 — Разное | ProBusiness  
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Посмотрите, как эта девушка «зарабатывает на счастье» других
Фото предоставлено автором

История этого бизнеса началась, когда маркетолог-экономист Маргарита Глаголева увлеклась йогой. Неожиданно для себя девушка стала инструктором. Два года совмещала работу в офисе с преподаванием. А в итоге дело закончилось тем, что она открыла «Школу счастья» — курс внутренней и внешней трансформации для девушек. В рамках проекта Маргарита также организовывает встречи в популярном нынче формате бранчей. На что она рассчитывает — читайте далее.

— По первому образованию я маркетолог-экономист. Сразу после института работала бухгалтером, через полгода стала главным бухгалтером, а еще через 3 месяца убежала оттуда — оказалось не мое.

Следующая работа была одной из самых значимых в моей жизни. Я организовывала участие компаний и делегаций в международных отраслевых конференциях в Сиднее, Чикаго, Будапеште, Марракеше, Сантьяго и др.). Руководила процессом удаленно из Минска и лишь однажды летала непосредственно на мероприятие. Чтобы поддерживать английский язык на уровне, получила второе образование — переводчика.

Но даже самая интересная работа может надоесть. Тем более, мне приходилось быть на связи 24 часа — разные часовые пояса с подрядчиками плюс всякие неожиданности нон-стопом… В общем, я опять решила сменить работу. Стала тревел- и локейшен-менеджером. Это занятие отнимало не так много времени, но и оплачивалось хуже.

Я к этому моменту года три практиковала йогу и, чтобы упорядочить знания, даже отучилась на инструктора.

Посмотрите, как эта девушка «зарабатывает на счастье» других
Фото предоставлено автором

Когда об этом узнала владелица одной танцевальной студии, в которую я ходила параллельно, то предложила вести занятия. Через время меня пригласили преподавать еще в одно место, затем еще в одно… Дошло до того, что я работала на трех работах: утром в 7 утра йога в одном конце города, потом классический день в офисе, а вечером йога уже в другом конце города. Плюс вела корпоративную йогу в одной ИТ-компании. И так 2 года.

Как появилась «Школа счастья»

Думаю, на ее появление повлияло 3 момента:

1. Я много работала с девушками и заметила такую деталь: все без исключения девушки привлекательны, но многие не хотят в это верить. Некоторые равняются на картинки в Instagram, хотят платье как у известной блогерши, губы как у певицы и жизнь как у актрисы. Мне же хотелось объяснить им, что не надо примерять на себя чужие маски, надо познакомиться поближе с собой, полюбить свои особенности и превратить их в возможности.

2. В то время я начала активно интересоваться устройством организма, связью тела и ума, еды и настроения, продуктивности и образа жизни. Информации в интернете было полно, в том числе противоречивой. Поэтому много экспериментировала и испытывала на себе.

Посмотрите, как эта девушка «зарабатывает на счастье» других
Фото предоставлено автором

Стала замечать, что знакомые не знают, например, как работает гормональная система, чем питается мозг. А ведь это критически важная информация, особенно для женщин, особенно с современным темпом жизни.

3. Последней каплей стал курс «Макияж для себя». Помню, прошла обучение и счастливая отправилась покупать косметику — и не смогла ничего выбрать. Появился миллион вопросов о текстуре, сочетаниях, кистях. Еще 15 минут назад я говорила преподавателю, что вопросов больше нет, а в магазине стояла в растерянности, не знала, что делать, могу ли я после обучения позвонить и попросить десяток-другой советов.

Все это привело к тому, что я решила создать собственный курс, где будет вся необходимая информация для женщин. Чтобы не приходилось думать, с чего начать, где искать преподавателей, кого выбрать и как не стесняться задать любой вопрос в мессенджер и получить исчерпывающий ответ.

Идею вынашивала почти год — боялась начать и уйти из офиса. Но потом подвернулся отличный момент, и я решила рискнуть. На работе продвижения не предвиделось, я вышла замуж и получила поддержку мужа, также в моем окружении появились классные специалисты, даже ИП уже было оформлено. Ближе к лету я запустила свою «Школу счастья».

Из чего состоит проект

Проект условно можно разделить на 2 части:

1. Программа трансформации (непосредственно сама школа).

2. Бьюти-бранчи.

Программа внутренней и внешней трансформации рассчитана на 3 месяца (занятия 1 раз в неделю на 4−5 часов) и состоит из 7 блоков (классов):

1. Школа любви к себе. Ученицы работают с психологом, проходят тренинги по любви и принятию себя, по выявлению индивидуальных особенностей и желаний.

2. Школа здоровья. Это работа с нутрициологом. Здесь они узнают не только как правильно питаться (все мы более-менее представляем, как оно должно быть в идеале), но знакомятся с глубинными процессами организма, например, со строением клеток тела или гормональным балансом.

Посмотрите, как эта девушка «зарабатывает на счастье» других
Фото предоставлено автором

3. Школа любви к своему телу. На этом этапе каждая девушка выбирает подходящий для себя вид фитнеса: йога, растяжка, танцы, пилатес, тренажерный зал и занимается в группах или индивидуально все 3 месяца 2 раза в неделю.

4. Школа отношений. Объясняем, что такое любовь, как ее дарить и принимать, какие бывают языки любви. В эту программу также входит тренинг-интенсив с сексологом. Ученицы узнают, как разнообразить свою сексуальную жизнь и многое другое.

5. Школа стиля. Стилист советует, как подчеркнуть индивидуальность, создать свой капсульный гардероб, помогает разобраться с цветотипом и учит делать рациональные покупки.

6. Школа ухода за собой. Тренер по фейсфитнесу анализирует особенности лица, выявляет проблемы и помогает избавиться от них, разрабатывает для каждой комплексы упражнений. 

7. Школа исполнения желаний. Как правило, большинство людей давно о чем-то мечтают. Так вот на этом этапе мы учим исполнять свои мечты, не важно, будет это покупка идеального красного платья, занятия по вокалу или что-то более масштабное.

В конце курса каждая ученица получает индивидуальные советы специалистов, занесенные в ежедневник — годовой планер, которым может пользоваться, вдохновляться и записывать победы наряду с запланированными делами.

Курс при единовременной оплате стоит $ 470. Также есть возможность купить отдельный класс с любым специалистом за $ 100−200.

Первый набор — группа из 6 человек — стартовал месяц назад. Эти девушки занимаются исключительно в школе здоровья. Столкнулась с тем, что полная программа трансформации немного пугает клиентов — слишком сложная работа над собой предстоит. Многие не хотят идти ко всем специалистам, а только к выбранным. Поэтому мы и предоставили возможность приобретать отдельные мини-курсы.

Бьюти-бранчи или бьюти-вечеринки — встречи со специалистами на заданную тему. Проводим по выходным или вечерам в уютных кафе города за чашкой кофе 1−2 раза в неделю.

Посмотрите, как эта девушка «зарабатывает на счастье» других
Фото предоставлено автором

Это возможность получить совет от специалиста за минимальную плату $ 10−15, познакомиться со мной и другими преподавателями, ученицам и единомышленницами, вкусно и полезно позавтракать.

Бранчи мы запустили раньше образовательной программы, где-то в конце июня. Как правило, на них собирается 3−10 человек. За все время на них побывало около сотни девушек, с которыми мы обсудили нутрициологию, женский оргазм, работу гормональной системы, осенний гардероб-2018, фейсфитнес и др.

Стартовые вложения и месячные затраты

На открытие школы особых вложений не потребовалось. Я прошла онлайн-курс по запуску бизнеса ($ 500), завела странички в соцсетях, сделала сама сайт. К слову, он сейчас нам не особо нужен — из 500 человек, увидевших рекламу в соцсетях, на сайт перешли всего трое.

Своего помещения у нас пока нет. Не вижу острой необходимости, к тому же это значительно удорожит обучение. Ищу место под конкретного специалиста. К примеру, для общения с сексологом нужно что-то уединенное, а завтрак с нутрициологом лучше провести в кафе. Главные требования к помещению следующие: центр города, легко добираться, около метро. Благо в Минске сейчас предложений все больше — от уютных ресторанчиков с отдельными комнатами до коворкингов и фотостудий. Аренда помещений в месяц обходится примерно в $ 100−200.

Чтобы окупить затраты на курс, достаточно набрать группу из 3 человек. Для комфортного обучения идеально 5−7 человек на весь курс преображения и до 10 человек по отдельным направлениям.

Посмотрите, как эта девушка «зарабатывает на счастье» других
Фото предоставлено автором

Бранчи уже приносят небольшую прибыль, которая сразу идет на развитие школы. Я не рассматриваю их как бизнес-проект, все-таки они больше для знакомства клиентов со специалистами и для формирования сообщества, где можно обсудить волнующие темы.

Команда. Я преподаю йогу, также в школе работают 7 специалистов: сексолог, психолог, стилист, нутрициолог, тренеры по фитнесу, фейсфитнесу, пилатесу. Каждый — индивидуальный предприниматель. Я не нанимаю сотрудников, а сотрудничаю с теми, кем восхищаюсь и в ком уверена.Пока со всеми организационными и управленческими делами справляюсь сама, но ищу сотрудницу, которая могла хотя бы частично меня заменить. Неимоверно много времени занимают общение с клиентами и соцсети.

Наши клиенты — женщины всех возрастов, но чаще всего это смелые девушки, которые стремятся к совершенству и постоянно развиваются. Либо те, кто не знает, с чего начать, или у кого нет времени разбираться «где в интернете правда, а где чушь».

Около половины клиентов знают лично меня или специалиста. Остальные — их подруги или те, кто увидел рекламу в интернете.

Посмотрите, как эта девушка «зарабатывает на счастье» других
Фото предоставлено автором

Мы даем ее преимущественно в Instagram и Facebook, ВКонтакте продвигаемся за счет рекламы в популярных группах. Потратили пока $ 30. В дальнейшем планирую пройти SMM-курс и попробовать рекламу в СМИ.

Если вижу на улице активных девушек, то иногда подхожу и приглашаю на наши мероприятия. Я абсолютна уверена в продукте и в том, что такого рода информация — must know для каждой девушки. Многие из них тратят в месяц огромные деньги на уход за собой. С нашим подходом, уверена, они могут значительно сэкономить на консультациях косметолога или стилиста.

Также находить клиентов помогают мои партнеры. Вся команда очень заинтересована в проекте, рекомендуют друг друга своим знакомым и подписчикам. Ну и, конечно, сами клиенты оставляют положительные отзывы и советуют нас друзьям.

Как планирую масштабировать бизнес

Планов много! Во-первых, дать возможно обучаться девушкам со всей страны. Они могут приезжать в Минск — около 70% наших встреч проходят по выходным. Или можно организовывать мастер-классы в областных центрах.

Во-вторых, через год открыть полноценный образовательный центр, где можно будет выбрать любой курс: йога и медитация, осознанное питание, расширение кругозора, подготовка к родам, этикет, красота и стиль, психология, финансы и т.д.

В-третьих, в качестве выпускных и/или как отдельный продукт запустить образовательные туры за границу. В свое время я много путешествовала, облетела полмира, жила в США, Великобритании, на Филиппинах. Уверена, полное погружение в программу + отдых = просто идеальное сочетание.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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История этого бизнеса началась, когда маркетолог-экономист Маргарита Глаголева увлеклась йогой. Неожиданно для себя девушка стала инструктором. Два года...
 
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