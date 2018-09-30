На этой неделе ожидается прохладная погода с дождями, к выходным потеплеет

"Благодаря антициклону первый день октября выдался солнечным, но в середине недели атмосферные фронты принесут дожди, температура понизится, далее погода улучшится, и, по предварительному прогнозу, в выходные дни ожидается теплая и в основном без осадков погода", - рассказали синоптики.

Во вторник, 2 октября, ночью территория страны еще останется под влиянием области повышенного давления, будет без осадков, температура воздуха по республике к утру понизится до 3-8 градусов тепла. Днем погодные условия будет определять малоактивный атмосферный фронт, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, температура воздуха составит 11-17 градусов выше нуля.

В среду и четверг, 3 и 4 октября, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается ветреная с дождями погода. В среду, 3 октября, ночью преимущественно по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром, в отдельных районах сильным порывистым. Температура воздуха ночью - 2-8 градусов тепла, днем - плюс 7-13. В четверг, 4 октября, преимущественно по северо-восточной части республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сохранится сильный порывистый ветер. Ночью будет от 2 до 7 выше нуля, днем - 7-13 градусов тепла.

В пятницу, 5 октября, южные районы республики окажутся под влиянием области повышенного давления. По северной части погодные условия будет определять влажная воздушная масса, здесь местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, по юго-востоку страны местами заморозки - от минус 1 до минус 3. Днем прогнозируется 9-15 градусов тепла, по югу страны воздух прогреется до 17 градусов выше нуля.