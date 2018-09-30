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"Вечерний Ургант" от БТ "заминусовали" на YouTube. Что это за шоу?
29 сентября на телеканале «Беларусь-1» вышла программа «Макаенка, 9». Это первая попытка Белтелерадиокомпании выпустить шоу в развлекательном формате late night show. Дебютный эпизод вызвал широкое обсуждение в соцсетях и собрал множество дислайков на YouTube. Мы посмотрели за вас 50-минутный
Что за шоу?
«Макаенка, 9» теперь выходит на «Беларусь-1» по субботам в 20.00. Название — это адрес, по которому работает Белтелерадиокомпания. Ведущий — Евгений Перлин.
Программу заявляли как «первое вечернее шоу в Беларуси». В дебютном выпуске пояснили, что будут придерживаться формата late night show. Именно в таком формате снимают проект «Вечерний Ургант», а также несколько популярных американских вечерних программ — с шутками, приглашенными звездами и забавными новостями.
Больше тысячи дислайков
Неизвестно, сколько человек посмотрели шоу в эфире канала «Беларусь 1». YouTube делится статистикой сразу: на момент написания материала на видеоплощадке у шоу было 12,8 тысячи просмотров, 143 лайка и 1900 дислайков. Большинство комментариев тоже оказались негативными.
Уже в первом выпуске ведущий много времени посвятил тому, чтобы ответить на критику интернет-пользователей. Он даже иронично показал рамку с портретом «человека, который написал позитивный комментарий» — она оказалась пустой.
Это «Вечерний Ургант» или нет?
Евгений Перлин объясняет: «Мы понимаем, что нам не избежать сравнений. Еще до программы многие нас раскусили: пишут, что мы копируем „Вечернего Урганта“. Сразу скажу: это не так. Мы взяли что-то у всех: у Кольбера, Урганта, Фэллона и… вот у Киркорова мне, например, пиджак взяли».
Однако авторы «Макаенка, 9» постоянно намекают именно на «Вечернего Урганта». И в текстах ведущего («Работаем! Вы думали, я так начну?»), и в стартовой заставке (ночные виды города, дорога до студии и вечеринка в баре).
А звезды есть?
Гостями в первом эпизоде стали спортивный комментатор Владимир Новицкий, артист Анатолий Ярмоленко и телеведущая Елена Носачева.
Вопросы гостям сложно назвать острыми. У Ярмоленко ведущий спросил, «как отдохнули, как Алеся, Анатоль?», разузнал про новые песни и скорый концерт. А еще попросил угадать, какие вещи из магазинов называются «Алеся», а какие — нет.
Владимиру Новицкому дали заново прокомментировать те футбольные матчи, на которых он делал забавные оговорки. Ведущая Елена Носачева порассуждала об Арине Соболенко и сразу попрощалась, посоветовав смотреть «Панораму».
Еще в шоу были трехминутный сюжет о поездке Александра Лукашенко в Таджикистан, снятый от первого лица журналистки президентского пула, репортаж о московской
Шутки-то хоть смешные?
Судите сами. Вот несколько острот из эфира Евгения Перлина:
[Об идее министра Дмитрия Микуленка строить квартиры меньшей площади, чтобы они стоили дешевле]: Весьма логично, чем меньше квартира, тем она дешевле. Если покупать балкон, то выйдет еще дешевле. Еще и лечо, и аджика в подарок. Теперь каждая белорусская семья сможет рассчитывать на маленькую уютную «микулёшку» в центре города. Семь метров — зато своих. По этой же логике нашей программой был разработан проект уменьшения
[О
[Об увольнении сотрудника польского телеканала «Белсат» после публикации фотографии, которая была воспринята как ирония над президентом Польши]: Наверняка нас увидят в Польше и подумают: «Ой, вы такие смелые, вы бы у себя так пошутили. А мы, знаете ли, легко. Глава телерадиокомпании так и говорит: „Про президента Польши можете шутить, как хотите“».
В чем изюминка?
Возможно, в зрителях в студии. Смеются они нечасто, зато операторы регулярно их показывают.
За что шоу ругают, а за что — хвалят?
Журналистке Анне Златковской, которая раньше работала в Белтелерадиокомпании, совсем не понравилось.
«Тот случай, когда дислайки — это гуд. 65 человек, работающих на БТ, поставили лайк, народ же проголосовал против. Печаль, финансирование этого бреда из кармашка государства. То есть — народа. И опять: делают они, а стыдно нам», —
Творческий руководитель и действующий комик Stand-Up Union Дмитрий Нарышкин
«Я искренне хочу, чтобы у ребят получилось, но этого не будет, потому что видно, как рука серого кардинала направляет, как говорить, что говорить, делать так или так, и не будет ничего по-другому, если рука эта не ослабнет и не позволит», — написал он.
Интернет-иллюстратор Анатолий Чилик
«Получилось по большей части ужасно, — говорит он. — Молодежное шоу, сделанное для пенсионеров. Думаю, даже создатели это видят и понимают. 97 лайков, 1400 дислайков. Один лайк мой, потому что это всё равно лучше, чем застой. Плюс есть забавные рубрики, и в целом программа не выглядит безнадежно. В общем, хочу еще, чтобы посмотреть, куда они двинутся».
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Мы посмотрели за вас 50-минутный выпуск и готовы рассказать, что именно зацепило зрителей.
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