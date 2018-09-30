"Вечерний Ургант" от БТ "заминусовали" на YouTube. Что это за шоу?

29 сентября на телеканале «Беларусь-1» вышла программа «Макаенка, 9». Это первая попытка Белтелерадиокомпании выпустить шоу в развлекательном формате late night show. Дебютный эпизод вызвал широкое обсуждение в соцсетях и собрал множество дислайков на YouTube. Мы посмотрели за вас 50-минутный выпуск и готовы рассказать, что именно зацепило зрителей.

Что за шоу?

«Макаенка, 9» теперь выходит на «Беларусь-1» по субботам в 20.00. Название — это адрес, по которому работает Белтелерадиокомпания. Ведущий — Евгений Перлин.

Программу заявляли как «первое вечернее шоу в Беларуси». В дебютном выпуске пояснили, что будут придерживаться формата late night show. Именно в таком формате снимают проект «Вечерний Ургант», а также несколько популярных американских вечерних программ — с шутками, приглашенными звездами и забавными новостями.



Изображение: Макаёнка 9 / youtube.com

Больше тысячи дислайков

Неизвестно, сколько человек посмотрели шоу в эфире канала «Беларусь 1». YouTube делится статистикой сразу: на момент написания материала на видеоплощадке у шоу было 12,8 тысячи просмотров, 143 лайка и 1900 дислайков. Большинство комментариев тоже оказались негативными.

Уже в первом выпуске ведущий много времени посвятил тому, чтобы ответить на критику интернет-пользователей. Он даже иронично показал рамку с портретом «человека, который написал позитивный комментарий» — она оказалась пустой.

Это «Вечерний Ургант» или нет?

Евгений Перлин объясняет: «Мы понимаем, что нам не избежать сравнений. Еще до программы многие нас раскусили: пишут, что мы копируем „Вечернего Урганта“. Сразу скажу: это не так. Мы взяли что-то у всех: у Кольбера, Урганта, Фэллона и… вот у Киркорова мне, например, пиджак взяли».

Однако авторы «Макаенка, 9» постоянно намекают именно на «Вечернего Урганта». И в текстах ведущего («Работаем! Вы думали, я так начну?»), и в стартовой заставке (ночные виды города, дорога до студии и вечеринка в баре).

А звезды есть?

Гостями в первом эпизоде стали спортивный комментатор Владимир Новицкий, артист Анатолий Ярмоленко и телеведущая Елена Носачева.



Изображение: Макаёнка 9 / youtube.com

Вопросы гостям сложно назвать острыми. У Ярмоленко ведущий спросил, «как отдохнули, как Алеся, Анатоль?», разузнал про новые песни и скорый концерт. А еще попросил угадать, какие вещи из магазинов называются «Алеся», а какие — нет.

Владимиру Новицкому дали заново прокомментировать те футбольные матчи, на которых он делал забавные оговорки. Ведущая Елена Носачева порассуждала об Арине Соболенко и сразу попрощалась, посоветовав смотреть «Панораму».

Еще в шоу были трехминутный сюжет о поездке Александра Лукашенко в Таджикистан, снятый от первого лица журналистки президентского пула, репортаж о московской очереди за новыми iPhone и видеоэксперимент, где пенсионеркам дали попробовать модную еду.

Шутки-то хоть смешные?

Судите сами. Вот несколько острот из эфира Евгения Перлина:

[Об идее министра Дмитрия Микуленка строить квартиры меньшей площади, чтобы они стоили дешевле]: Весьма логично, чем меньше квартира, тем она дешевле. Если покупать балкон, то выйдет еще дешевле. Еще и лечо, и аджика в подарок. Теперь каждая белорусская семья сможет рассчитывать на маленькую уютную «микулёшку» в центре города. Семь метров — зато своих. По этой же логике нашей программой был разработан проект уменьшения цен на бензин . Заправляйте машину на 15% меньше и экономьте 15%.

[О претензиях Франсуа Олланда к бутербродам во Дворце независимости]: Олланд еще легко отделался. Вообще, это так исторически сложилось, что руководители Франции остаются не сильно довольны путешествиями в Беларусь. Олланду не понравился Дворец независимости, бутерброды… У Наполеона вообще было претензий много: холодно, узкие улочки, маленькие мосты… Поставил нам, наверное, на «букинге» двоечку.

[Об увольнении сотрудника польского телеканала «Белсат» после публикации фотографии, которая была воспринята как ирония над президентом Польши]: Наверняка нас увидят в Польше и подумают: «Ой, вы такие смелые, вы бы у себя так пошутили. А мы, знаете ли, легко. Глава телерадиокомпании так и говорит: „Про президента Польши можете шутить, как хотите“».

В чем изюминка?

Возможно, в зрителях в студии. Смеются они нечасто, зато операторы регулярно их показывают.



Изображение: Макаёнка 9 / youtube.com



Изображение: Макаёнка 9 / youtube.com



Изображение: Макаёнка 9 / youtube.com

За что шоу ругают, а за что — хвалят?

Журналистке Анне Златковской, которая раньше работала в Белтелерадиокомпании, совсем не понравилось.

«Тот случай, когда дислайки — это гуд. 65 человек, работающих на БТ, поставили лайк, народ же проголосовал против. Печаль, финансирование этого бреда из кармашка государства. То есть — народа. И опять: делают они, а стыдно нам», — написала она на Facebook.

Творческий руководитель и действующий комик Stand-Up Union Дмитрий Нарышкин отметил отдельные скетчи как удачные, но раскритиковал внешний вид ведущего, зрителей и диалоги с гостями.

«Я искренне хочу, чтобы у ребят получилось, но этого не будет, потому что видно, как рука серого кардинала направляет, как говорить, что говорить, делать так или так, и не будет ничего по-другому, если рука эта не ослабнет и не позволит», — написал он.

Интернет-иллюстратор Анатолий Чилик резюмировал так: «Всё лучше, чем застой».

«Получилось по большей части ужасно, — говорит он. — Молодежное шоу, сделанное для пенсионеров. Думаю, даже создатели это видят и понимают. 97 лайков, 1400 дислайков. Один лайк мой, потому что это всё равно лучше, чем застой. Плюс есть забавные рубрики, и в целом программа не выглядит безнадежно. В общем, хочу еще, чтобы посмотреть, куда они двинутся».