Итоги фотоконкурса «Деловой велосипед»



Завершился фотоконкурс «Деловой велосипед», организуемый Свислочским районным исполнительным комитетом и редакцией газеты «Свіслацкая газета».

Так как не набралось достаточное количество фотографий, проводить голосование не имеет смысла. Большое спасибо

ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г. Свислочь», Шидловской Елене, семье Борель из аг. Гринки, Тюлюновой Елене и Порфирьевой Валентине, за то что поддержали данный фотоконкурс и прислали нам в редакцию свои фотоснимки. Мы рады, что вы ведете здоровый образ жизни.















