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Количество бригад скорой помощи планируется увеличить в Беларуси
01.10.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
В программу оказания медицинской помощи в Беларуси вносятся изменения, направленные на повышение качества жизни пожилых пациентов, продвижение идеи активного долголетия, сообщил сегодня министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на республиканской конференции "Общество для всех возрастов: активное долголетие", передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, планируется обратить серьезное внимание на профилактику заболеваний, развитие гериатрической службы, сохранение мужского здоровья. Планируется реорганизовать работу службы скорой медицинской помощи, изменяя социальный стандарт в части увеличения количества бригад скорой. "Внесли предложения в Министерство экономики, ждем принятия правительством нормативно-правового акта", - отметил Валерий Малашко.
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В программу оказания медицинской помощи в Беларуси вносятся изменения, направленные на повышение качества жизни пожилых пациентов, продвижение идеи активного...
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