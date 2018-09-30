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Количество бригад скорой помощи планируется увеличить в Беларуси

01.10.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В программу оказания медицинской помощи в Беларуси вносятся изменения, направленные на повышение качества жизни пожилых пациентов, продвижение идеи активного долголетия, сообщил сегодня министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на республиканской конференции "Общество для всех возрастов: активное долголетие", передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59307.php

Количество бригад скорой помощи планируется увеличить в Беларуси

В частности, планируется обратить серьезное внимание на профилактику заболеваний, развитие гериатрической службы, сохранение мужского здоровья. Планируется реорганизовать работу службы скорой медицинской помощи, изменяя социальный стандарт в части увеличения количества бригад скорой. "Внесли предложения в Министерство экономики, ждем принятия правительством нормативно-правового акта", - отметил Валерий Малашко.

 
 
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В программу оказания медицинской помощи в Беларуси вносятся изменения, направленные на повышение качества жизни пожилых пациентов, продвижение идеи активного...
 
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