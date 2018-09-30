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В Брестской области подачу тепла в объекты соцсферы планируется начать 2 октября

01.10.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области отопительный сезон планируется начать с 2 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.


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В Брестской области подачу тепла в объекты соцсферы планируется начать 2 октября

"Готовится распоряжение Брестского облисполкома о согласовании начала отопительного периода в регионе, предварительно с 2 октября. Коммунальники начнут подачу тепла после принятия аналогичных решений местными исполнительными и распорядительными органами", - отметил Сергей Ананьев.

Подключение потребителей к теплоисточникам будет проводиться поэтапно. Сначала батареи потеплеют в объектах социальной сферы - учреждениях образования, здравоохранения, музеях, архивах. Если среднесуточная температура в течение пяти дней составит плюс 8 градусов, тепло начнет поступать в жилищный фонд - дома, общежития, гостиницы. В последнюю очередь отопление включат в административных зданиях и промышленных помещениях.

"Область полностью готова к осенне-зимнему периоду: плановые работы выполнены в срок, сформированы запасы топлива, все теплоисточники получили паспорта готовности", - подчеркнул начальник отдела котельного хозяйства и энергетики.

В прошлом году отопительный сезон в Брестской области начался 4 октября.

 
 
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В Брестской области отопительный сезон планируется начать с 2 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики...
 
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