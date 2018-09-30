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Березовский район: в результате ДТП пострадали 2 человека
01.10.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
30.09.2018 около 17:45 в Березовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 69-летний житель г. Береза, управляя автомобилем марки«Рено», двигался по автодороге Р-84«Береза-Дрогичин», в направлении г. Береза. На 2 км. автодороги Р-84, при выполнении маневра обгона на обозначенном перекрестке, водитель совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и выполняющим маневр поворота налево грузовым автомобилем марки «ЗИЛ», под управлением 20-летнего жителя д. Здитово Березовского района.
В результате ДТП водитель автомобиля марки «Рено» и 70-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в УЗ «Березовская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.
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30.09.2018 около 17:45 в Березовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 69-летний житель г. Береза, управляя автомобилем...
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