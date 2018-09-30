Количество бригад скорой помощи планируется увеличить в Беларуси

Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на республиканской конференции «Общество для всех возрастов: активное долголетие», передает БЕЛТА .

В программу оказания медицинской помощи в Беларуси вносятся изменения, которые будут направлены на повышение качества жизни пожилых пациентов. В частности, планируется реорганизовать работу службы скорой медицинской помощи: будет изменен социальный стандарт в части увеличения количества бригад скорой.