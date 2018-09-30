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Беларусбанк ввел комиссию за платежи в ЕРИП через кассу. Сбор возьмут при оплате наличными и картой
Беларусбанк с 1 октября ввел комиссию за прием в кассах платежей в ЕРИП. Это касается не только оплаты услуг наличными, но и банковской карточкой.
Комиссия в 1 рубль будет взиматься за каждый платеж в кассе банка как наличными средствами, так и с помощью банковской карточки. К примеру, если нужно «забросить» деньги на два разных номера телефона, то нужно будет заплатить комиссию в 2 рубля.
Напомним, в 2016 году Беларусбанк также анонсировал введение платы за наличные операции в кассах. Но тогда
Без комиссии по-прежнему можно будет оплатить в кассе банка коммунальные услуги и городской телефон. Нововведение не затронет ветеранов Великой Отечественной войны.
Не нужно будет платить комиссию также при уплате сборов в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов. Бесплатно можно будет перечислить деньги через кассу банка в пользу общественных объединений, на благотворительные счета, а также взносы страховыми агентами. 1 рубль не потребуется вносить также за платежи в пользу банка. К примеру, за погашение кредита.
Все платежи, за которые будет взиматься комиссия, можно совершить в интернет-банкинге, мобильном банкинге, а также в инфокиосках. В таком случае не нужно будет платить сбор в 1 рубль.
Напомним, крупнейший банк страны ранее
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Беларусбанк с 1 октября ввел комиссию за прием в кассах платежей в ЕРИП. Это касается не только оплаты услуг наличными, но и банковской карточкой.
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