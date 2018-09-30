Беларусбанк ввел комиссию за платежи в ЕРИП через кассу. Сбор возьмут при оплате наличными и картой

Беларусбанк с 1 октября ввел комиссию за прием в кассах платежей в ЕРИП. Это касается не только оплаты услуг наличными, но и банковской карточкой.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комиссия в 1 рубль будет взиматься за каждый платеж в кассе банка как наличными средствами, так и с помощью банковской карточки. К примеру, если нужно «забросить» деньги на два разных номера телефона, то нужно будет заплатить комиссию в 2 рубля.

Напомним, в 2016 году Беларусбанк также анонсировал введение платы за наличные операции в кассах. Но тогда говорилось о том, что размер комиссии должен составить 1 рубль за разовое обращение в кассу независимо от количества платежей, которые будут осуществлены. Вырученные деньги собирались использовать на благотворительные цели.

Без комиссии по-прежнему можно будет оплатить в кассе банка коммунальные услуги и городской телефон. Нововведение не затронет ветеранов Великой Отечественной войны.

Не нужно будет платить комиссию также при уплате сборов в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов. Бесплатно можно будет перечислить деньги через кассу банка в пользу общественных объединений, на благотворительные счета, а также взносы страховыми агентами. 1 рубль не потребуется вносить также за платежи в пользу банка. К примеру, за погашение кредита.

Все платежи, за которые будет взиматься комиссия, можно совершить в интернет-банкинге, мобильном банкинге, а также в инфокиосках. В таком случае не нужно будет платить сбор в 1 рубль.

Напомним, крупнейший банк страны ранее анонсировал введение платы за наличные операции в кассах банка с 1 августа 2016 года. Потом срок появления специальной комиссии перенесли на 1 октября 2016 года, а позже это решение и вовсе отменили .