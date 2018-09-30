Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для всех знаков Зодиака

Первая неделя октября – это благоприятное время не только для решения рабочих проблем, но и для того, чтобы кардинально изменить свою жизни и личные отношения. Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для всех знаков Зодиака разнится своими прогнозами, но в них преобладает позитив.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 7 октября 2018 для Овна

Эта неделя для вас будет тяжелой и утомительной, так как на вас свалится очень много дел по работе. Однако уже в пятницу вам удастся все решить и избавиться от груза невыполненных дел.

Главный акцент на этой неделе сделайте на духовный рост и обучение. Не отказывайтесь от новых знакомств , некоторые из них вам понадобятся уже в ближайшее время.

Не стоит во второй половине недели отправляться в дорогу или путешествие с очень шумной и большой компанией. Вам нужно на этой неделе больше времени проводить в одиночестве, особенно, если внутренние резервы исчерпаны. Привести мысли в порядок и успокоить нервы поможет спорт и долгие прогулки на свежем воздухе.

Благоприятный день: 3 октября

Неблагоприятный день: 5 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Тельца

От гнетущих воспоминаний и плохого настроения на этой неделе у вас не будет и следа. Постарайтесь ограничить себя от суетливых дел и общения с людьми, которые вам не нравятся.

На этой неделе сведите к минимуму все рабочие дела – вам сейчас нужно сосредоточиться на отдыхе и отношениях. Если есть возможность – возьмите отпуск и поезжайте в другую страну. Ваше путешествие будет удивительно удачным и увлекательным.

Однако не стоит забывать о личностном росте и спорте. Уделяйте достаточно времени чтению и обучению, а также делайте физические упражнения и больше времени проводите на свежем воздухе. Первая половина недели удивительно благоприятна для долгих перелетов.

Благоприятный день: 1 октября

Неблагоприятный день: 6 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Близнецов

Особое внимание на этой неделе нужно обратить на вопросы, связанные с работой. Это благоприятное время для карьерных сдвигов. Поэтому не упускайте возможность пообщаться с коллегами или своим начальником.

Больше всего сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви. Человек, который сейчас рядом с вами, ждет от вас внимания, чуткости и нежности. Не оставляйте его потребности без ответа, и вы сможете построить крепкие и долговременные отношения.

Не исключено, что на этой неделе у вас окажется крупная сумма денег – не тратьте все сразу, а детально продумывайте каждую свою покупку. Также не стоит забывать о собственном здоровье. Наиболее эффективными для вас будут водные процедуры – сходите в бассейн или баню.

Благоприятный день: 4 октября

Неблагоприятный день: 7 октября

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Рака

Эта неделя очень благоприятна для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – общайтесь в сети. Не исключено, что вы сможете таким образом помочь себе в работе. Не исключено даже повышение на работе.

Вас пригласят на мероприятие, на котором вы можете потратить много средств. Поэтому возьмите с собой фиксированную сумму, которую планируете потратить, и не больше. Не стоит в этот период тратить сбережения, до конца месяца они вам еще понадобятся.

На выходных – благоприятное время для любых экспериментов! В том числе удачными будут и бытовые эксперименты, и эксперименты с внешностью. Воскресенье посвятите домашним делам и саморазвитию – читайте или сходите на мастер-класс.

Благоприятный день: 7 октября

Неблагоприятный день: 5 октября

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Льва

Эта неделя для вас особенно успешная в финансовых делах. На вас ожидают существенные денежные поступления, которые вы сможете отложить на будущую поездку или крупную покупку.

Чтобы эта неделя принесла вам много радости и положительных эмоций, вам нужно быть внимательным и чутким к окружающим. Не забывайте о своих друзьях и близких, лучше всего если вы удивите их незапланированным ужином и символическими подарками.

В конце недели вас ожидают финансовые поступления, которые следует потратить на отдых. Позитивной темой этой недели может стать ваше личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

Благоприятный день: 1 октября

Неблагоприятный день: 4 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Девы

Эта неделя для вас будет насыщенной во всех сферах, поэтому старайтесь быть максимально сконцентрированным и будьте внимательным все время. На работе вас ожидают новые начинания или проекты, которые увенчаются успехом только если вы будете уделять им достаточно времени.

Также период с 1 по 7 октября – это отличное время для отпуска или отдыха. Поэтому наберитесь сил отказать себе в работе, а для трудолюбивых Дев – это действительно задача! Но после нескольких дней отдыха вы сможете работать лучше и продуктивнее, чем без него.

На работе остерегайтесь сплетен, которые могут касаться ваших коллег или же руководства. В финансовом плане – вас ожидают приятные новости. Не исключено, что появится новый источник заработка или же вам повысят заработную плату.

Благоприятный день: 5 октября

Неблагоприятный день: 2 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Весов

Эта неделя благоприятна для переговоров, работы с информацией и документами, учебы и поездок. Все идеи и планы будут воплощены в жизнь, а интуиция подскажет, где сейчас выгоднее всего проявить свои способности.

Для вас особенно удачным будет конец недели. Вам улыбнется удача в каком-то деле или же вы выиграете в лотерею. Не избегайте общения с друзьями и коллегами, потому что вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж.

Также в период с 1 по 7 октября стоит обдумать свои планы на будущее – поставьте себе цели и уверенно им следуйте. Если чувствуете, что занимаетесь тем, что не по душе – меняйте это. Сконцентрируйтесь на самом важном и не распыляйтесь на мелочи.

Благоприятный день: 7 октября

Неблагоприятный день: 3 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Скорпиона

Больше внимания на этой неделе обращайте на потребности окружающих, в том числе партнеров по бизнесу и второй половинки. Гороскоп на следующую неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, которые находятся не в лучшем состоянии.

В период с 1 по 7 октября откажитесь от шумных компаний и вечеринок. Зато больше времени уделите семье и дому. Полезно будет сделать генеральную уборку и мелкий ремонт по дому.

На бытовом уровне нужно избавляться от старых вещей – сделайте генеральную уборку дома и пересмотрите свой гардероб. Проявляйте заботу о близких. Просьбу о помощи не отклоняйте, даже если кто-то просто хочет излить душу.

Благоприятный день: 4 октября

Неблагоприятный день: 5 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Стрельца

Вам нужно "зарыть топор войны" на этой неделе. Поскольку это время особенно благоприятно для решения конфликтов и налаживания отношений с теми, с кем вы давно враждовали.

Также время благоприятное для долгосрочного планирования жизни. Поставьте цели и задачи и уверенно им следуйте. Не стесняйтесь просить помощь у близких или друзей. Они помогут и поддержат вас в трудную минуту.

Во второй половине недели вам нужно организовать свое окружающее пространство – поэтому уборка или мелкий ремонт будут очень уместными. Также это благоприятный период для встреч с друзьями или посещения концертов. Удовольствие доставят также занятия танцами или спортом.

Благоприятный день: 3 октября

Неблагоприятный день: 1 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Козерога

Эта неделя принесет для вас массу удовольствий и приятных впечатлений. В первой половине недели вы решите все ваши финансовые проблемы – ожидается существенное денежное поступление. Деньги стоит потратить на путешествие или на дорогую покупку.

Одинокие представители знака встретят партнера, и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – не медлите.

А вот на выходных вам нужно полностью отдохнуть от работы, которой в последнее время становится все больше. Поэтому посвятите их только себе и собственным увлечениям. Можете позволить в субботу посиделки с друзьями. Если решите поехать за город, обязательно берите с собой близких друзей. Суббота и воскресенье особенно благоприятны для этого, поэтому не упускайте шанс расслабиться и набраться новых сил на всю следующую неделю.

Благоприятный день: 5 октября

Неблагоприятный день: 3 октября

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Водолея

На этой неделе вам необходимо сконцентрироваться на мелких делах на работе и по дому. Именно эти дела принесут успех, а вот от глобальных планов лучше отказаться, велик риск неудачи. Если вам поступят заманчивые предложения по работе, соглашайтесь.

На работе у вас будут кипеть дела, не исключена срочная поездка по служебным делам. В конце недели ожидается существенное денежное поступление. В первый же день воздержитесь от спонтанных покупок, есть риск приобрести некачественный товар.

На выходных уделите больше времени своему здоровью – съездите на природу, займитесь спортом и пересмотрите свое питание. Есть риск заболеть простудой, поэтому будьте осторожны с прогулками под дождем.

Благоприятный день: 6 октября

Неблагоприятный день: 2 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 1 – 7 октября 2018 для Рыб

Эта неделя для трудолюбивых Рыб будет наиболее благоприятной в финансовой сфере. До конца недели ожидайте существенное денежное поступление. Также вторая половина недели благоприятна для любых банковских операций. Однако собственные сбережения лучше не оставлять на основной карте, есть риск их потерять не по своей вине.

Во второй половине недели для Рыб, рожденных в начале марта, нужно запланировать свой ближайший отдых. В частности, этот период благоприятен для краткосрочных поездок. Обратите внимание на то, что расположено рядом с вашим городом, и отправляйтесь в путешествие. Пятница и суббота благоприятны для покупки билетов и бронирования жилья.

Эта неделя благоприятна также и для вашего здоровья. Уделите больше времени спорту, проводите больше времени на свежем воздухе и ваше самочувствие улучшится в разы.

Благоприятный день: 6 октября

Неблагоприятный день: 3 октября