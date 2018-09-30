«Это фиаско, братан». 5 провальных проектов Ольги Бузовой

Когда смотришь на Ольгу Бузову, кажется, что единственная сфера, в которой этой девушке не везет, — личная жизнь. Все мы прекрасно помним громкий развод звезды со своим мужем Дмитрием Тарасовым . Да, сейчас полстраны наблюдает, как телеведущая ищет вторую половину в проекте «Замуж за Бузову» , но будет ли хэппи-энд? Сказать трудно. Если же хорошенько присмотреться, то понимаешь, что не только в делах любовных удача иногда отворачивается от Ольги. АиФ.ru собрал проекты девушки, которые потерпели фиаско.

1. «Бабий бунт»

Ольга уже почти десять лет ведет реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ, но построить столь же крепкие отношения с другими каналами у нее никак не получается. В конце 2017 года девушка попробовала свои силы в проекте «Бабий бунт» на Первом канале. Компанию ей составили Софико Шеварднадзе, Татьяна Васильева, Юлия Барановская и Елена Абитаева. Увы, даже такой звездный состав не смог спасти программу. Те несколько выпусков, которые все же вышли в эфир, запомнились зрителям лишь благодаря разборкам Дмитрия Носова с Ольгой Бузовой из-за того, что спортсмен назвал актрису Яну Кошкину трансвеститом, а также перепалке телеведущей со своим давним знакомым и коллегой по цеху Арчи. Последний конфликт довел Ольгу до слез, девушка даже покинула студию. А виной всему стал пост Арчи с фото Бузовой следующего содержания: «Это фиаско, братан. „Дом-3“ на Первом. Пора валить». «Валить» никому не пришлось, телепроект очень быстро закрыли.

2. «Танцы со звездами»

Эту страницу биографии девушки сегодня уже мало кто помнит, ведь громкая история произошла в 2012 году. Ольга принимала участие в передаче «Танцы со звездами» в паре с Андреем Карповым. Их творческий тандем не только не дошел до финала, но и самостоятельно покинул проект. В конце 9 выпуска программы телеведущая должна была выбыть по решению жюри и зрителей, однако в ситуацию вмешалась Кристина Асмус, которая предложила Ольге поменяться с ней местами. Одновременно с проектом актриса в тот период репетировала премьерный спектакль и просто не могла дальше совмещать театр и съемки. Блондинка отказалась от предложения коллеги и больше не появлялась ни на репетиции, ни на эфире. И все же в день выступления Андрей Карпов вышел на паркет, правда, без своей партнерши, компанию ему составил хореограф «Танцев со звездами» Родион Барышев. Естественно, их импровизацию жюри оценивать не стало, паре Бузова-Карпов просто засчитали техническое поражение.

3. «Не забывай»

Это сегодня хиты Ольги Бузовой покоряют iTunes и YouTube, а ее песню «Под звуки поцелуев» наизусть скандируют отряды малолетних поклонников, но музыкальный дебют девушки фееричным назвать точно нельзя. В 2011 году она записала песню и сняла клип на композицию «Не забывай» совместно с T-Killah. На видео тогда еще блондинка Бузова неумело изображает внезапно возникшую страсть к спасателю, роль которого, естественно, досталась рэперу. Тем, кто сегодня обвиняет Ольгу в отсутствии голоса, нужно просто послушать ее первую композицию и понять, что с тех самых пор телеведущая очень сильно изменилась и на самом деле поет не так уж и плохо. Единственное, что ничуть не поменялось, — это смысловая нагрузка песен Оли. Рифмы в стиле «любовь-морковь» девушка, что называется, пронесла сквозь годы. «Не забывай меня ни на минуту, никогда. И даже сквозь года ты в моем сердце навсегда», — пела она в 2011. А сегодня продолжает: «Красиво, без обмана. Я буду, я стану. Наивной, но любимой. Хочу быть самой сильной».

4. C&C by Olga Buzova

Много где слышишь песни Ольги Бузовой, а в последнее время их еще можно и увидеть. Названия своих композиций #Неправильная, #МалоПоловин, #ОнаНеБоится девушка запечатлела на футболках собственного производства. Ольга не только певица и телеведущая, у нее есть интернет-магазин Olga Buzova Design. Этому довольно успешному проекту предшествовал другой, с более печальной судьбой: C&C by Olga Buzova. Сначала все СМИ облетела новость о том, что известная блондинка чуть ли не записалась в ряды дизайнеров и открывает вместе с компанией C&C 40 магазинов. Но, пока мы переваривали мысль о рождении новой «звезды», вскоре появилась информация о том, что все бутики закрываются. Благо Бузова не растерялась и снова начала все с нуля.

5. «Цена счастья»

В 2016 году Ольга выпустила свою четвертую книгу с говорящим названием «Цена счастья». Ключевое в этом словосочетании именно слово «цена»: она в самом начале продаж сильно кусалась. Простой комплект в вакуумной упаковке стоил 1190 российских рублей, а вариант, где страницы благоухают специально созданным ароматом Emotion №1 by Olga Buzova, — почти RUR5000! СМИ писали о том, что первый тираж был распродан еще до того, как ушел в печать, однако после официальной презентации ажиотаж вокруг «Цены счастья» спал. Да настолько, что те, кто спонсировал выход книги, подали досудебную претензию Ольге Игоревне с требованием, чтобы она рекламировала продукт в своем Instagram, поскольку из 10000 экземпляров продать успели только 3000. Кстати, сегодня книгу можно легко приобрести в интернете чуть меньше чем за RUR400.