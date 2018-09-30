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Витебчанин хранил на даче три бочки с марихуаной

01.10.2018 15:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Витебчанин хранил на даче три бочки с марихуаной
УВД Витебского облисполкома

В результате проведения оперативных мероприятий при раскрытии серии краж сотрудникам ведомства удалось выйти на жителя областного центра 1973 года рождения.

При обыске на его даче в Витебском районе были найдены три 50-ти литровые полиэтиленовые бочки, в которых находились коробки с марихуаной. Общий вес наркотиков составил 30 кг, пишет БЕЛТА.

Это самая крупная партия марихуаны, выявленная с начала года правоохранителями региона

Сотрудникам милиции мужчина рассказал, что плантацию конопли он случайно нашел в Шумилинском районе: выкосил, высушил и упаковал.
Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Это самая крупная партия марихуаны, выявленная с начала года правоохранителями региона
 
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