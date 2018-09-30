Витебчанин хранил на даче три бочки с марихуаной

В результате проведения оперативных мероприятий при раскрытии серии краж сотрудникам ведомства удалось выйти на жителя областного центра 1973 года рождения.

При обыске на его даче в Витебском районе были найдены три 50-ти литровые полиэтиленовые бочки, в которых находились коробки с марихуаной. Общий вес наркотиков составил 30 кг, пишет БЕЛТА .

Это самая крупная партия марихуаны, выявленная с начала года правоохранителями региона

Сотрудникам милиции мужчина рассказал, что плантацию конопли он случайно нашел в Шумилинском районе: выкосил, высушил и упаковал.

Возбуждено уголовное дело.